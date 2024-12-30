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台北股市今（30）日終場下跌85.48點或0.37%，收在23190.02點，失守5日線，成交量縮小至2666.2億元；其中三大法人合計賣超98.16億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連5買「由買轉賣」賣超67.04億元；投信「連2賣」，今日賣超13.34億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超17.78億元，合計三大法人賣超98.16億元。美國股市上週五集體走低，也拖累台北股市今日開盤下跌1.42點、來到23274.26點，不過隨後在台積電走高的帶動下、成功翻紅，不過在權王數度回測平盤，指數也在盤面震盪，尾盤則是遇到賣壓襲擊，終場下跌85.48點或0.37%，收在23190.02點，失守5日線，成交量縮小至2666.2億元。大盤震盪後翻黑，中小型股開高走低。櫃買指數開盤上漲0.04點、來到256.14點，最高一度來到256.63點，隨後跳水翻黑，終場收在最低點254.32點，終場下跌1.78點或0.7%，日K連2黑，失守短期均線5日、10日線，成交量大幅縮小至705.7億元。權值股全數走低，權王台積電平盤價1090元開出，隨後最高來到1095元，不過由於歷史最高價1100元壓力太大，終場又回到平盤價1090元；雖然收在平盤，但賣壓還是蔓延到半導體股，穎崴下跌逾9%，力成下跌逾5%，京元電子、金麗科下跌逾4%，創意、欣銓、台星科、南亞科、世芯-KY、精材、力旺下跌逾2%；設備股也一同走弱，東捷下跌逾5%，均豪下跌逾3%，家碩、博磊、世禾、三聯、廣運、光罩下跌逾2%。鴻海今日以185.5元開出、下跌1元，隨後緩步走高，盤中一度翻紅來到187元，終場下跌1.5元或0.8%，收在185元，日K連5黑，並且失守5日線，10日線則是失而復得；也因此拖累鴻家軍今日走低，元隆下跌逾6%，東節下跌逾5%，訊芯-KY、廣宇下跌逾4%，GIS-KY、中揚光下跌逾3%，台通下跌逾2%。聯發科也是以平盤價1430元開出，但隨後翻黑，終場收在最低價1420元，下跌10元或0.7%，拖累大盤指數就有4點，不過仍舊力守在所有均線之上。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、凱基金、宏達電、華航、中光電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、世芯-KY、中光電、鴻海。