我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國濟州航空7C 2216航班29日於務安機場發生空難，造成179人死亡，2人受傷，事故原因仍待調查釐清，然而，韓國行政安全部去年所拍攝的災難模擬救災影片意外引發關注，因為影片中假想的事故，與29日的事發經過十分雷同，同樣是在務安機場，同樣是波音737客機，同樣是班機撞牆，由於幾項關鍵處完全一致，甚至讓網友衍生陰謀論的聯想。根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，韓國行政安全部去年12月12日在「安全韓國訓練」YouTube頻道上傳防災模擬影片，影片內容中設想了一起事故，發生在2023年10月26日下午3時許，一架隸屬於「天空航空」（不存在的虛擬航空公司）的波音B737編號123航班，在務安機場降落時因起落架故障偏離跑道，最終撞上建築物外牆而發生火災。影片中的模擬畫面與29日真實空難情景有諸多相似之處，設定的飛機型號為波音B737，與此次發生事故的機型完全相同，起落架故障導致班機撞上建築物外牆也十分相似，引發了廣泛關注。許多韓國網友紛紛留言表示，「與現實事故相似得令人毛骨悚然」、「看完影片，這場空難簡直是人禍啊，已經被預見的慘劇」、「所以早知道那堵牆可能出事，為啥不改？」甚至有網友陰謀論想像四起，「這真的只是一場模擬嗎？或者其實是預演？」、「李在明和在野黨強行打造這個高風險的國際機場到底是想什麼」。務安機場於1999年金大中政府時期動工，並於2007年正式啟用。儘管附近已有機場，務安機場的建設仍出於討好地方選民的理由推進，因此被冠以當時主導此項目的共同民主黨國會議員韓和甲的名字，讓務安機場又被稱為「韓和甲機場」，空難發生後，務安機場跑道短、鳥擊風險高的先天不良因素也再度被檢視。負責管理務安機場的韓國機場公社，自今年4月由文在寅政府任命的社長遞交辭呈後，該職位已空缺8個月至今，這也讓務安機場的管理成為政治攻防的議題。不過，有位自稱是防災模擬影片拍攝與剪輯者的網友表示，雖然如此巧合讓人驚訝，但是模擬影片與29日空難終究不同，模擬影片中飛機撞上的牆並非跑道盡頭的外牆，而是由於偏離跑道，撞上了機場大樓外牆。另外，模擬影片中飛機撞牆後並未爆炸，只是起火，而撲滅火災就是模擬影片中的救災重點。因此無論消防人員如何根據模擬影片訓練有素，由於現實中飛機是撞牆後直接爆炸，可說沒有搶救的機會。