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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案遭起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，29日北檢抗告成功，發回更裁，改以7千萬交保，並加上電子腳鐐科技監控。至於是否會再提出抗告，北檢表示將等收到裁定理由後再研議。對此，國民黨桃園市議員黃敬平認為，北檢一定會「再演一次」提抗告，柯文哲交保金額恐破一億。黃敬平今（30）日在節目《大新聞大爆卦》表示，檢方在羈押庭上對柯文哲提出質疑，這些都是在「演」，而這個「演」還會再上演一次，現在陳佩琪雖然湊足了4千萬元，再加上原來的3千萬，讓柯文哲可以用7000萬元交保，而這4千萬是陳佩琪解除定存，加上柯家人湊來的。黃敬平說，北檢一定會再提抗告，高院也會再配合演一次，發回北院更裁；雖然柯文哲和前桃園市長鄭文燦待遇不同，但採取的是相同的模式，現在才走到二度交保，鄭文燦是三度交保，「我個人大膽的研判，我個人收到的風聲是會再演一次，請柯家人要做好準備，柯P第三度的交保金有可能會破一億，所以趕快去準備3千萬以上」，可能會創國內政壇、司法史上累積交保金第一名。