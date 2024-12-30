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▲屏東國際棒球場斥資25億8,657萬1,290元，預計2027年底完工。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府籌劃多年的屏東國際棒球場，今（30）日在屏東縣運動休閒園區舉行動土典禮。教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠，及中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會和縣議員等，共同見證這一歷史性時刻。縣長周春米表示，期望未來的屏東子弟能在家鄉的棒球場上展現優異成績，並讓鄉親們能在國際級棒球場欣賞高水準的比賽。周春米指出，自1968年所興建的屏東縣立棒球場已使用45年，隨著時間長久場館設備早以不符合職棒賽事需求。在前縣長潘孟安的積極籌畫及前行政院長蘇貞昌的支持下，最終確定在屏東建立一座距高鐵站最近的國際棒球場。周春米感謝教育部對屏東國際棒球場的關注，同時期望持續獲得經費支持，以加速推動第二期工程。縣府團隊將繼續推廣城市棒球隊及每年舉辦屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽，並在潮州、麟洛等地建設多座棒球練習場，以提供基層選手更好的訓練及比賽經驗。教育部長鄭英耀表示，屏東國際棒球場的建設過程曾9次流標，今日特地南下聽取簡報，並向行政院長卓榮泰報告，爭取對第二期工程經費的支持。鄭英耀提到，屏東擁有悠久的棒球發展歷史，早期台灣的棒球人才皆出自於此，例如紅葉少棒和南北兩大優秀隊伍，曾紀恩教練更是培育棒球人才的重要推手，因此屏東絕對值得擁有一座國際級棒球場。屏東縣府正在積極爭取職棒賽事重回屏東，打造一座可舉辦全國性賽事的標準棒球場，並提交計畫書爭取教育部的「充實全民運動環境計畫」補助，成功獲得7億5,000萬元的興建經費，總計規模將達25億8,657萬1,290元，以建設屏東國際棒球場，預計2027年底完工。