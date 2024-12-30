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《美麗島電子報》今（30）日公布最新民調，結果顯示有62%民眾對民眾黨反感，比上月增加0.9%，達到創黨以來的次高點，但民調時間為本月24日至26日，但北檢起訴柯文哲時間為26日，因此此事件與後續效應尚難反映在調查結果中，此外在中立民眾部分，好感度依序為民進黨31.5%、國民黨27.1%與民眾黨19.8%，反感依序是民眾黨54.2%、國民黨50.1%與民進黨45.8%。《美麗島電子報》今日公佈最新民調，結果顯示，僅有23.9%對民眾黨有好感（1.9%很有好感、22.0%有些好感），比上月增加1.3個百分點，反觀62.0%對民眾黨反感（34.1%很反感、27.9%有些反感）比上月增加0.9個百分點，達到創黨以來的次高點，未明確回答的有14.0%。《美麗島電子報》也提及，但民調時間為本月24日至26日，而台北地檢署在26日以涉犯京華城等3案起訴柯文哲，此一事件的影響與後續效應尚難反映在調查結果。而經交叉分析得見僅民眾黨支持者對民眾黨有好感的多於反感，其餘各群民眾皆超過半數對民眾黨表示反感。民調顯示，尤其新北與高屏、或60歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過6成6對民眾黨反感，並可見愈年長或學歷愈低的民眾對民眾黨愈反感。此外中立民眾19.8%對民眾黨有好感、54.2%反感。民調結果顯示，中立民眾本月對三大黨印象評價而言，好感度依序為民進黨31.5%、國民黨27.1%與民眾黨19.8%，反感依序是民眾黨54.2%、國民黨50.1%與民進黨45.8%。可見中立民眾本月對三大黨的反感都明顯多於好感；20至29歲民眾有好感的依序是民進黨40.9%、國民黨35.8%、民眾黨35.3%，反感依序是國民黨53.3%、民眾黨50.0%、民進黨47.6%，20至29歲民眾本月對三大黨的反感也多於好感。該民調調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍年滿20歲的民眾，時間於本月24日至26日，調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，樣本規模成功完訪1074人（住宅電話754人、行動電話320人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。