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韓國濟州航空一架波音737-800客機29日發生重大空難事故，上午由泰國曼谷飛往韓國務安機場時，疑因鳥擊造成起落架故障，最後機腹迫降失控撞上跑到混凝土圍牆導致爆炸，造成179人罹難。各方關注航空公司將如何賠償受難者家屬，今日濟州航空經營支援本部長宋京勳表示，失事客機航空保險金分散為5家保險公司，保險金額達10億3651萬美元（約新台幣340億元）。根據韓國《紐西斯通訊社》(Newsis)等媒體報導，濟州航空經營支援本部長宋京勳今日在首爾市江西區玫菲爾飯店（Mayfield Hotel）召開記者會，強調該架失事飛機在5家保險公司投保了保險，且與一家英國Axa XL保險公司投保疊加險，後續將與保險公司展開後續保險賠償金額討論，為受難者提供最大援助。這5家保險公司占比最高者為三星火災，占總保險賠償金額的55%，其次是KB損害保險占26%、DB損害保險占13%、Meritz火災占3%、韓亞損害保險占3%。韓國金融當局則指出，該架失事客機的航空保險金額達到10億3651萬美元（約新台幣340億元），包含飛機機身險賠償限額3651萬美元。宋京勳表示，英國Axa XL保險公司的官員已於昨晚深夜抵達韓國，未來航空公司與保險公司將根據死者家屬的要求，準備具體的保險支付方式，完成喪葬手續，並討論保險處理方面的事宜，保險公司計劃立即向死者家屬支付保險金，並及時向受傷者支付醫療費用。韓國政府將會逐一確認每一位乘客是否加入保險，設立快速賠償中心，讓保險公司能夠優先審查受害旅客的保險金，優先完成賠償支付程序。