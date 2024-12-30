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▲起亞虎官網替換上黑底白花，掉念離世同仁。（圖／起亞虎官網）

韓國濟州航空空難事件引發全世界關注，179位罹難者中包含韓職起亞虎公關經理一家三口，起亞虎也於憾事發生後發聲明哀悼。事實上，起亞虎本季才剛奪下韓職總冠軍，韓職人氣王、12強韓國主砲金倒永也隸屬該隊。起亞虎是韓國KBO聯盟6支創始球隊之一，母企業是韓國第二大汽車製造商KIA，主場則位在韓國光州廣域市的光州起亞冠軍球場，是KBO高人氣球隊之一。起亞虎隊史曾12度打入韓職總冠軍賽，並全數拿下冠軍，至今仍為KBO聯盟紀錄。起亞虎最近一次奪冠就是在2024年。季前原監督金鍾國涉嫌收賄遭到解職，但球隊並未陷入低潮，由2022年首輪指名的年度MVP金倒永領軍，搭配羅成範、崔炯宇與洋將Socrates Brito組成中心打線，帶領起亞虎場均打出5.958分，是KBO本季場均得分最高球隊，但當全隊還沉浸在奪冠喜悅中，卻遇到球團高姓公關經理一家三口因空難離世噩耗。事發後，起亞虎球團已經對外發聲明，並在官網替換上黑底白花，掉念離世同仁。「罹難的高經理作為起亞前線人員為球隊奪冠貢獻一份力，平時也是真心熱愛球團和棒球的人，完全無法相信這個噩耗。」此外，包含李多慧、李珠珢、李雅英、邊荷律與安芝儇等一眾啦啦隊成員也紛紛發文哀悼。其中李珠珢作為前起亞虎啦啦隊員，更在社群上發布與起亞虎相同的黑底白花照，並寫上「2024月12月29日，我們緬懷濟州航空客機事故罹難者，向罹難者家屬表達最深切的哀悼與慰問，不會忘記你們！」，緬懷罹難家屬與前同事。