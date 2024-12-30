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▲一中商圈成竊賊熱點 「安全帽」竟是熱門目標(圖/記者鄧力軍翻攝)

臺中市知名觀光景點一中（益民）商圈於周末假日湧入大量人潮，因機車停放密度高，安全帽竊案頻傳，成為宵小覬覦的犯案熱點。為加強民眾防竊意識，中市警局第二分局積極於年節前展開宣導行動。員警於113年12月27日起在商圈及學校周邊懸掛多條醒目的宣導布條，諸如：「這裡丟掉的安全帽抓得到人，但帽子從來沒有被找回來過」、「安全帽等同現金，隨便放會不見」、「安全帽很貴，我們不希望看到你來報案」、「別讓安全帽成為小偷戰利品」等標語，提醒過往民眾務必妥善保管安全帽，勿讓竊賊有機可趁。育才派出所統計近期安全帽竊案特性，製作宣導影片「安全帽怎麼不見的？」以生動的方式還原竊賊作案過程。影片中展示了安全帽如何在短短五秒內被竊，並指出以下三大高風險情境：安全帽掛在後照鏡、安全帽置於車前掛勾、安全帽放置在座椅或腳踏墊上。警方強調，這些都是竊賊輕易下手的目標，希望透過影片警示，讓民眾對防竊問題提高警覺。第二分局長周俊銘呼籲，民眾外出時不僅要注意隨身包包及其他貴重物品，對有價值的安全帽更應妥善保管。若需將安全帽留在機車上，務必採取以下措施：放置於置物箱內（確保安全帽不外露）、使用帽扣鎖上（增加竊賊作案難度）、避免隨意懸掛（降低被盯上的機率）。