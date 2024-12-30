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▲生肖兔2025年在職場上會遇到新的機會，可能有升職或新的項目參與機會，或受到上司的重視，若有跳槽的打算，可能會遇到理想的職位。（示意圖／shutterstock）

▲生肖龍2025年因有天喜星的照耀，運勢旺盛，財運可能因出色表現獲得獎金或加薪，投資方面也能找到合適的投資機會，獲得可觀的回報。（示意圖／取自unsplash）

2025年即將到來，明（31）跨完年後就又是嶄新的一年，命理專家小孟老師就點名，2025年5生肖旺到爆炸，不只財運、事業運飛天，就連貴人運、桃花運都收穫滿滿，尤其是第1名生肖龍，明年因受到天喜星照耀，整個年度的運勢都相當驚人，成為2025最強運之王。生肖牛在2025年運勢起伏，完全得靠自己。工作上若想升遷或取得突破，就得主動承擔責任並付出更多心力；財運如果想增加收入，就得主動尋找副業或新的投資機會；感情部分也需要更用心來維繫。2025年還單身的生肖牛，需要主動進行社交活動；若遇到感情問題，則需靠自己主動溝通，才能修復關係，不能依賴第三人的調解。健康狀況也需要自我管理，應靠自律飲食和運動來改善，不能僅依賴藥物或他人的照顧。生肖兔2025年運勢轉強，機運增加。在職場上會遇到新的機會，可能有升職或新的項目參與機會，或受到上司的重視，若有跳槽的打算，可能會遇到理想的職位。財運上，生肖兔在副業或投資領域可能會出現不錯的回報，甚至有貴人相助，使得財富增長加快。感情運有更多機會認識合適的對象；已婚者則感情更加和諧，感情升溫。明年屬兔者健康運勢也有所提升，體力和精神狀態明顯改善。2025年生肖馬貴人運旺盛，各方面都能得到外界的助力，像是工作方面，貴人會給予資源或人脈上的幫助，讓工作進展事半功倍，提升表現。財運上投資、理財方面，生肖馬可以得到朋友或合作夥伴的投資建議，有機會獲得不錯的財務回報。至於桃花運，單身者可能會在朋友介紹之下，發展出穩定的戀情；已婚者則能在貴人幫助下化解夫妻間的小矛盾，關係更加穩固。若遇到健康問題，可能會有貴人推薦優秀的醫生或療法，幫助更快恢復健康。生肖雞2025年與太歲相合，運勢大幅提升。在職場上表現突出，容易升官加薪，職業前景光明，財運也隨著升官而上揚，正財穩定增長，工資增加，還可能因績效優異獲得獎金，在理財或投資方面，也能獲取額外收益。生肖雞明年感情生活更加和諧，太歲相合增進了屬雞者與伴侶的溝通與理解，感情更加穩固；單身者則可能遇到合適的對象，而有穩定的戀情。尤其是明年身體精神狀態飽滿，能夠平衡工作與生活，保持良好的體魄。生肖龍2025年因有天喜星的照耀，運勢旺盛。在工作中人際關係良好，容易與同事和上司建立良好互動，使得項目順利完成，受到同事的讚賞與上司的肯定，增強了職場影響力。屬龍者財運可能因出色表現獲得獎金或加薪，投資方面也能找到合適的投資機會，獲得可觀的回報。感情將更為豐富，會認識多位異性，曖昧多且有機會遇到正緣，感情更加穩定。整體健康維持在最佳狀態，能夠更好地應對工作與生活中的挑戰。