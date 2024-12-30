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今天在全日本綜合羽球錦標賽，勇奪女單冠軍，繼日本前球后山口茜後，為史上第4位在女單項目奪冠的高中生，全日錦標賽是日本國內最高級別的羽球比賽，也是選拔國手的重要賽事，今年包含山口茜、奧原希望等日本名將都有參賽，同時也有不少新秀參賽。留著俏麗短髮、長相甜美的宮崎友花，2022年世青賽奪下女單金牌，為日本隊史第4人，過去受訪曾提到我國一姊戴資穎是她的偶像，轉戰成人賽場後世界排名一路往上竄，目前排在世界第12，為日本女單第3。今年9月中國公開賽女單，宮崎友花在4強「內戰」中擊敗山口茜挺進決賽，寫下BWF超級1000賽事最年輕女單決賽選手紀錄，儘管最後以亞軍作收，但已展現日本新一代女單接班人氣勢。年度收官戰，全日錦標賽，宮崎友花在決賽以21：18、21：14擊敗26歲的仁平菜月，成為平成時代繼1989年宮村愛子、2011年的奧原希望、2014年的山口茜後，第4位在女單奪得全日本冠軍的高中生。賽後場中受訪時，宮崎友花被問到將來的夢想是什麼？她回答，「我的夢想是拿下奧運金牌。」展現企圖心，也讓人想起她在準決賽後曾說過的，「奪冠是我的目標，我絕不會在氣勢上輸給任何人。」