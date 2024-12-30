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▲金城武多年未在公眾眼前出現，各方都很關心他的近況。（圖／NOWnews資料照）

▲陳昇受到脊椎炎所苦，痠痛貼布都已經貼上，演唱會要唱40首歌也會撐下去。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳昇2025年要放自己去雲遊四海，實現到火地島的心願。（圖／記者葉政勳攝）

即將進入第31年的陳昇跨年演唱會，他雖然表示沒有什麼新花樣，還自嘲「老狗變不出新把戲」，卻是首度不用帶提詞本，笑道：「練了30年，終於都背得起來。」大家好奇昔日徒弟金城武在他喊話後是否有來聯絡，他不禁反問：「為什麼大家都找我要金城武？」再次強調：「阿煜（黃連煜）跟金城武比較熟，去問他。」今年跨年除了各地的晚會外，張惠妹、五月天、羅志祥也都有跨年的演唱會，被問到「今年對手比較多」，陳昇答道：「我們在大家還沒開始時就先做了，那個時候連101都還沒蓋，人家有『三天三夜』，我們只有一天一夜。我常常騎車時經過巨蛋，就會看是誰有演出，可是在回台看看我們的布條，覺得好樸素。我們就是想辦法把該做的做好做滿，比較紮實，其實我心智還保持在30年前，身體是不太行。」由於腰椎會比較痠，類似退化性脊椎炎，陳昇連痠痛貼布都已經貼好，打趣道：「我們舞台上有高腳椅，我又不是豔星、要跳舞什麼的，躺下來應該也不會有人介意啦。」他跨年演出唱了30年，只看了兩次101煙火，其中一次是拜託好友曹啟泰幫他主持現場，才有辦法找到空檔欣賞，以前每一次被問到跨年還要再唱多久，他都隨口回答再唱20年，現在已經過了30年，再回答唱20年就會變成陪大家跨年半世紀，看到在場媒體力拱繼續辦下去，他笑道：「那我們就再撐下去吧。」最近兩個月劉德華、郭富城接連登上台北小巨蛋，呈現出來的保養狀態令人讚嘆，陳昇也嘆道：「實在太強了，我比較像是死台客。其實我每天都游泳，我們俱樂部裡的一些老會員胸肌練得蠻好，我都建議說我們要不要70歲去拍個寫真集？」而他曾經在劉家昌旗下擔任製作助理，被問到演唱會是否會有緬懷橋段？他透露劉家昌看起來神經很大條，覺得人怎麼可以活得這麼帥？在生病後也沒有刻意求生，認為劉家昌「適得其所」，還回憶道以前對方找他去新加坡演出都叫他唱劉文正的歌，過去劉家昌脾氣曾經火報導看歌手沒唱好，就會拿掃把裝作要打人的樣子，其實都沒有真打，只是「恨鐵不成鋼」。2025年，陳昇終於有時間可以進行計畫許久的火地島之旅，會跟幾位畫家朋友從加州、紐約再繞去阿根廷到處看博覽會，10月還會去尼斯，與艾未未約好碰面。他從以前研究人類學就對於兩萬年前的人類怎會從阿拉斯加一路走到火地島，非常好奇，問他這麼長時間的飛行會不會脊椎受不了，他笑言只好搭商務艙，大多數時間躺著休息。陳昇2025大波浪跨年演唱會 目前還可以在 https://i-chen.kktix.cc/events/gewefz 購票。