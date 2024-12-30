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▲不需要等三年一科王船祭，隨時都能看到王船。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣王船文化館於27日開幕以來受到好評，三天內吸引本地及外地遊客近6萬人次前來參觀，帶來東港地區無限商機。屏東王船文化館成為東港的新地標，巧妙結合百年迎王祭典文化與現代媒體科技。館內設有沉浸式劇場和國寶級匠師精心打造的王船展覽，讓參觀者從歷史的角度深入領略迎王文化的魅力與技藝傳承。開幕後的三天內，王船文化館人氣爆棚，特別是壯觀的「典藏王船」，成為拍照打卡的熱門亮點。在現場，許多民眾感嘆，過去只能從下往上欣賞王船，現在能從多角度觀賞，獲得全新的體驗。一位長者開心地表示，首次能近距離欣賞王船內部的精美細節，感慨不已。前來參觀者表示，不需要等三年一科隨時都能看到王船，深入了解迎王祭典及館內展覽主題鮮明、內容豐富，傳統文化與藝術的結合令人讚嘆。文化處指出，王船文化館不僅完整保存王爺信仰與王船文化，還引進了誠品書店及東港特色美食，將文化價值延伸，成為推動地區經濟發展的重要力量。開幕首月，自12月28日至1月24日，館內提供優惠票價，全票從120元降至99元，優惠票從60元降至30元，設籍東港、南州、琉球的居民可免費入館。