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▲《型男主廚三星夢 特別篇》將於1月8日於KKTV上架。（圖／KKTV）

最強大廚木村拓哉以全新金髮造型強勢回歸！攜手鈴木京香、澤村一樹、及川光博、玉森裕太、尾上菊之助、中村杏、寬一郎、吉谷彩子等「Grand Maison Tokyo」原班團隊，在《型男主廚三星夢 特別篇》再度用熱情燃燒料理界。木村拓哉表示，能夠能再次構建《型男主廚三星夢》宇宙，讓他感到熱情滿滿，對於原班人馬全數回歸，也很驕傲與感激。《型男主廚三星夢 特別篇》故事描述主廚早見倫子（鈴木京香 飾）拿下三星後卻受到疫情衝擊，不得不做出選擇，與大企業合作。然而為了生存，餐廳卻因品質下降而失去所有米其林星星，倫子也幾乎失去對料理的熱情。某日倫子與久住栞奈（中村杏 飾）拜訪了一間位於京都的餐廳「Meilleur京都」，在享用套餐料理的過程中逐漸確信，這正是出自本應在巴黎的闖蕩的尾花夏樹（木村拓哉 飾）之手。失聯的尾花為何選擇回到日本？失去所有星級評價的「Grand Maison Tokyo」，能否再度崛起，重現輝煌？木村拓哉受訪表示，疫情讓餐飲業受到嚴峻的考驗，認為特別篇「絕對不能回避這個現實」，希望能真實描寫在疫情影響下，餐廳如何應對與堅持。鈴木京香表示，在電視劇結束後她就一直想再跟團隊合作，沒想到居然拍了特別篇與電影，木村拓哉、澤村一樹很像久違的同校男同學，合作起來很有安心感。及川光博則說這部作品有很多節奏強烈的場景，一群成年人一起團結合作、為某個目標努力很熱血，「不能說是『少年JUMP』，但至少也是『中年JUMP』」。這次特別篇將會加入2位重量級演員：窪田正孝與北村一輝，將會為眾人想拿下三星的目標投下震撼彈。窪田正孝飾演法式料理餐廳「Meilleur京都」主廚湯淺利久，曾與木村拓哉在巴黎共事。他透露拍攝過程中，木村拓哉教導他如何掌握廚師的舉止、動作以及手勢，表示能參演續集感到由衷的高興。北村一輝則表示：「能夠參與這部人氣劇集，我覺得就像被道奇隊邀請一樣，感到非常開心。」他飾演的是與「Grand Maison東京」合作的大企業社長明石壯介，因為理念與鈴木京香大相徑庭，為整個團隊帶來巨大震盪。還透露自己為了角色加了一些小小的「癖好」，希望大家拭目以待。《型男主廚三星夢 特別篇》1月8日於KKTV上架，1月10日則會重新上架電視劇集，讓觀眾一次重溫這部精彩作品。