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▲濟州航空空難關鍵九分鐘時序。（圖／NOWnews社群中心製圖）

韓國濟州航空一架波音737-800機型客機29日降落韓國務安機場時，發生重大空難事故，造成179死2傷，是韓國數十年來最嚴重空難事故，飛機為何會選擇機腹著陸，以及沒放下起落架、鳥擊是否為導致空難的致命因素？都成為目前仍存在的疑點。韓國國土交通部在今早的記者會中指出，泰國曼谷素萬納普機場出發後，開往韓國全羅南道的務安國際機場，在飛機即將靠近務安國際機場時，塔台允許降落在1號跑道，然而，塔台在上午8時57分發出鳥擊警告，提醒飛機周遭有鳥群須注意，2分鐘後，機長大喊3次「Mayday」的遇難求救警報。社群平台上也流傳一些影片，看到疑似大批鳥群朝機體右側引擎處飛行。這架航班第一次試圖降落務安機場跑道以失敗告終，在拉升後引擎右側突然冒出火花和爆炸聲，塔台在9時指示轉往第19號跑道降落，但這時飛機起落架並未放下，隨後飛機開始下衝，並以機腹方式落地，在9時3分摩擦跑道，全程約10多秒，接著撞上跑道盡頭的混凝土擋牆，爆炸起火。鳥擊與未打開起落架之間是否存在關聯引發許多航空專家質疑，《航空新聞》主編、航空專家傑湯馬斯（Geoffrey Thomas）指出，這場悲劇有很多方面無法解釋，鳥擊通常不會導致如此嚴重的飛機失事事件；澳洲航空安全專家戴爾（Geoffrey Dell）也表示「我從未見過鳥擊會阻止起落架打開。」義大利航空專家阿雷吉（Gregory Alegi）則指出，根據國際航班操作規範，飛行員應在飛機降落前確保起落架放下且呈現鎖定狀態，若未達成照理應選擇復飛。但是在此次事故中卻選擇以機腹著地，飛機高速滑行於地面且且襟翼未展開，甚至也未使用備用系統放下起落架。漢莎航空機師貝克特（Christian Beckert）也從墜機畫面來判斷，若飛機在第一次降落時受到鳥擊，這時起落架照理說還未收起，就算鳥擊發生在起落架放下的情況，也不太可能導致起落架失效，且鳥擊通常也無法直接損壞起落架。此外，他也指出，機師在滑行的應對也出現判斷上的問題，在跑道部長且底端又有圍牆的情況下，應採取側偏方向控制讓飛機轉出跑道避免直接撞上牆壁。曾於美國國家運輸安全委員會（NTSB）與聯邦航空總署（FAA）擔任事故調查人員的古茲提（Jeff Guzzetti）指出，起落架無法放下有備援的步驟與檢查可以應對，如果當下無法放出起落架，為何不繼續先繞飛把剩餘燃油耗盡？我也沒看到他們有呼叫緊急救難人員備便救援飛安諮詢顧問兼737機師考克斯（John Cox）表示，調查人員會查鳥擊究竟是導致一或兩具發動機失效，以及被吸入鳥隻的大小和數量等，他提到，飛機在只靠一組發動機的情況下照理仍可飛行，機組人員也受過相關訓練，因此當時兩組發動機是否正常運作需要調查。務安機場的跑道長度是2.8公里，韓國仁川、金浦與釜山金海等國際機場，跑道長度都在3.2到4公里，韓國國土交通部表示，事故客機降落在跑道約三分之一處，客機在距離跑道起點約1.2公里處發生機身著陸，機身在跑道上滑行約1.6公里後，在距離跑道盡頭251公尺處撞上堅固混凝土牆而爆炸。然而，韓國官方強調，跑道短並不是肇禍主因，因韓國國內諸多國內線機場跑道也多在三公里內，儘管韓國近年來不斷展開修長機場跑道的計畫，但仍來不及在此次空難前準備好。此外，為何塔台會選擇指示該航班以反向方式降落，也引發質疑，且降落時機和降落處已在跑道三分之一處，未有足夠空間緩衝落地。