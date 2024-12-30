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2024年即將來到尾聲，台灣高鐵董事長江耀宗今（30）日在給同仁的信中宣布，明年元旦後將發給每位同仁營運激勵金12,000元，且每位同仁每年都將額外享有2天帶全薪的「家庭照顧假」，公司更推出「高鐵一路養」的全新措施，同仁如產有新生兒，可向公司申請每胎10萬元生育補助；如有未滿18歲的子女，每人每年還可享有 6,000元至12,000元不等的養育或教育補助。各位同仁，大家好嶄新的2025即將到來，祝福大家：祥龍雲飛、金蛇吐瑞，身體健康、闔家平回顧 2024 真是充滿挑戰的一年。從震撼全台的0403 強震，到凱米、山陀兒、康瑞颱風接連來襲，所幸我們攜手同心、謹慎應變的安然度過；而旅客對高鐵的信賴持續推升運量，更讓我們感受到承擔旅客信任的重擔與日俱增！為了感謝同仁一年來辛勤付出，公司特別準備了一對高鐵專屬棉花糖，用滿滿的祝福，希望各位甜甜過好年！在此也要宣布一個好消息，經過本人與經理部門的爭取，獲得董事會的支持與授權，明年元旦後將發給每位同仁營運激勵金12,000元，以慰勉並感謝大家共同成就2024台灣高鐵的亮麗成績！「高鐵同仁是公司最珍貴的資產」從來都不是口號，除了傾聽同仁心聲，提升各項津貼、福利外，近年來公司一直持續努力，期望在我們交出一張張漂亮的營運成績單的同時，能夠為同仁建立獎金發放機制。經過數月來與企業工會的溝通，日前已獲得董事會支持，通過與營運續效相連結的獎金發放制度。未來，只要我們能夠攜手同心，持續為公司創造獲利，同仁都將獲得制度化的實質回饋，讓台灣高鐵的營運成果與每一位同仁分享。此外，為了讓同仁能兼顧工作與家庭，自明年元旦起，每位同仁每年都將額外享有2天帶全薪的「家庭照顧假」；同時，對於正在承擔養兒育女重擔的同仁，公司更推出「高鐵一路養」的全新措施！未來，同仁如產有新生兒，可向公司申請每胎10萬元生育補助；如有未滿18歲的子女，每人每年還可享有 6,000元至12,000元不等的養育或教育補助。希望能夠與每位在家庭與工作間勞心勞力的同仁一同分擔。台灣高鐵營運即將邁入第19年，不但是台灣西部走廊最重要的骨幹運輸，更是旅客最信賴並引以為傲的交通運具，新的一年，讓我們繼續努力，為台灣創造更加溫暖、體諒、包容的高鐵文化。再次謝謝大家，大家辛苦了！也祝福各位身體健康、闔家平安，新年快樂。