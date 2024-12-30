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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，北院昨日裁定7000萬元交保並配戴電子腳鐐，對此自稱是「天字第一號柯黑」的名嘴黃智賢表示，很多人喊柯文哲貪污案是政治迫害，但柯又不是政治犯，他確實貪污、拿錢又違法圖利，強調大家不是昨天才出生，以陳水扁、鄭文燦的標準來看，柯文哲拿贓錢的紀錄真可以假裝看不到？喊話國民黨，支持貪污的柯文哲，拚命辯護無法改變貪汙的事實，柯還是會坐牢，「你支持柯文哲，台灣人民還是會吐柯文哲口水」。黃智賢說，自己對柯文哲的認知，11年來從未改變，不敢說是先知，但起碼看得真、看得遠、看得高，且從不馬後炮。提及國民黨在2022年把新竹讓給高虹安，鼓動了柯文哲跟郭台銘選2024的野望，又耗費1到2年，為了藍白合，對柯處處忍讓，打不還手罵不還口，這讓國民黨痛失2024，算起來實在不堪，但一些人直到今天，還拼命吹捧、力挺柯文哲，理由是藍白合才能贏，問題是從頭到尾破壞藍白合的，不就是民眾黨跟柯文哲？黃智賢表示，國民黨為了藍白合，包庇柯文哲的政績，讓柯文哲的民調上升，不斷坐大，且幫助柯文哲，日日打擊政治魅力本就不足的侯友宜，藍對2024只有一招，就是希望可以藍正柯副，聯手打敗賴清德。但這是緣木求魚，因為柯根本沒打算這樣做，藍白合是幌子，但柯文哲不是要藍白合，而是要白藍合，要做正的，要挑一個國民黨的人做副手，要國民黨地方黨部幫他助選，政治獻金堅持要獨吃，選舉費用則要國民黨全出。黃智賢說，這是柯文哲唯一要的合作模式，模式就是國民黨倒貼，求他吃掉國民黨，但是如果國民黨答應倒貼做副手，那國民黨也就崩解了，藍營支持者也不可能接受，所以真正的藍白合，只有一條路，就是藍大白小，才可能促成藍白合。黃智賢提到，當時侯友宜競選總幹事金溥聰的戰略，就是要把柯文哲的支持度壓制在15%以下，讓選戰回到藍綠對決，這樣選票才會集中，才可能爭取最多選票，結果卻是藍營許多人一直為柯文哲助選，讓柯文哲成功挖走藍營選票，只能說有一些人，希望讓柯文哲取代國民黨，讓國民黨泡沫化。黃智賢提到，藍白當天六點協議，自己就預判藍白合會破局，因為太了解柯文哲的尿性，果然柯文哲立馬找機會掀桌子反悔，還羞辱侯友宜一番，嫁禍給國民黨，如果不是因為君悅飯店那場戲，侯友宜扳回一城的話，藍的票就散架了，黃智賢說，藍白合破裂之後，柯文哲用黃國昌好友的「求真民調」，精心製造的假民調，騙藍營選民說，自己是第二名甚至是第一名，藍營依然有一部分人，繼續支持柯文哲，這就是最後，柯文哲可以超過他正常的支持度，拿到26%選票的最重要原因，直到投票當天，大家都知道，柯文哲是老三，根本不是第二，但是賴清德已經當選了，藍營流到柯文哲的選票，起碼有100多萬票，而侯友宜只輸給賴清德90萬票，如果藍營沒有被分裂，當選的人會是侯友宜。黃智賢分析，認為柯文哲可以分裂綠營的目標，不但無法達成，反而是分裂了反對民進黨的票，而柯文哲會分裂藍營，也是自己10年前就預判的，就是2018年柯文哲跟民進黨分手後，所有政治的圖謀。黃智賢提及，賴清德競選總幹事姚立明，幾年前就說過，把柯文哲從綠營推出去，可以讓柯文哲吃掉國民黨的票，好分裂藍營，柯文哲在2018年在台北市府，告訴他當時的支持者名醫施景中，跟綠分手可以吃藍票，票更大塊。對於很多喊柯文哲案是政治破害，黃智賢說，假設賴清德確實要對付柯文哲，但柯文哲又不是政治犯，他確實貪污、拿錢、違法圖利，大家都不是昨天才出生，以陳水扁與鄭文燦的標準來看，柯文哲拿贓錢的紀錄，真可以假裝看不到？黃智賢也說，若國民黨支持貪污的柯文哲，拚命為他辯護，無法改變柯文哲貪汙的事實，柯文哲還是會坐牢，「你支持柯文哲，台灣人民還是會吐柯文哲口水」。黃智賢說，司法還要看證據，該判刑坐牢，還是會判刑坐牢，但是把自己跟貪污犯綁在一起，跳入深淵了，台灣人民唾棄柯文哲，就連自己一起唾棄了，所以為了權謀，而放棄公義是非，從來都是不智的。黃智賢說，可能辦柯案的目的是打貪，提升賴清德的支持度，打擊柯文哲是順便，而賴清德這半年來，民調不斷上漲，主要就靠打貪，跟藍白立法院的錯誤戰略，把年輕人送給賴清德。所以不管賴清德是不是迫害柯文哲，重點是民意支持，更何況司法對柯文哲不但沒有迫害，反而處處放寬退讓，柯文哲想進司法特權。黃智賢指出，柯文哲涉貪國民黨應該怎麼處理？戰略上理應跟賴清德正面剛，競爭反貪腐，爭取中間選民跟年輕人才對，國民黨當然有能力，在立法院修法，嚴打貪污腐敗，而不是讓打擊貪污的紅利，被賴清德一人獨享。最後黃智賢說，台灣人不會也不該縱容貪污，把柯文哲當作陳水扁就對了，而統派去支持柯文哲，更是莫名其妙，引火自焚。