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▲由任時完（左）飾演的李名器，在劇中十分保護前女友金純熙（曹柔理飾）。（圖／Netflix）

▲李名器（任時完飾）（右）在一聽到隨機數字是「2」以後，立刻牽起金純熙（曹柔理飾）（左）衝進小房間。（圖／Netflix）

▲劇中金純熙（曹柔理飾）（左）看向李名器（任時完飾）（右）的心疼眼神讓網友嗨翻。（圖／Netflix）

韓劇《魷魚遊戲2》等待多年終於在日前上線，不少劇迷第一時間就立刻上Netflix追劇，其中由曹柔理飾演的「編號222 金純熙」在劇中和「編號333 李名器」（任時完飾）是前任關係，兩人各自參賽並在遊戲中重逢，而粉絲也發現雖然兩人關係破裂，但任時完看向金純熙的眼神超有愛，更在遊戲中緊牽女方的手，深怕她會被槍殺。在《魷魚遊戲2》中，曹柔理飾演懷著身孕的「編號222 金純熙」，同時也是李名器的前女友，因為相信李名器的錯誤投資情報而失去鉅額資金，如今她懷上了與李名器的孩子，便決定參加遊戲以賺取撫養費。至於由任時完飾演的李名器，則是一名YouTuber，做加密貨幣投資節目時中了騙局，害得自己、女友、以及粉絲集體遭騙，為了躲避憤怒的投資者以及詐欺指控，因此踏入遊戲，尋找新機遇。李名器怎麼也想不到前女友金純熙也會參賽，在震驚之餘也竭盡全力想保護金純熙不被槍殺，不過金純熙卻十分不領情，選擇加入男主角成奇勳（李政宰飾）的隊伍，並在遊戲「123木頭人」、「5人6腳」中成功生存。來到第3項遊戲「尋找同伴」，規則是所有站在大轉盤上的參加者必須在音樂結束的短時間內，湊足隨機指定的同伴數量並及時進入一個無人房間內，一旦湊不足人數或是沒能及時進入房間的人則會被淘汰。在該遊戲的最終一輪，隨機數字來到「2」，不過當時房間數量僅有50間，而倖存者卻有126人，意味著將至少有26人會被淘汰，此時李名器緊牽金純熙，跑向小房間，雖然僅有短短幾秒的畫面，但卻讓粉絲相當驚喜，更不難發現在每一輪遊戲結束後，李名器總是會率先在人群中尋找金純熙的身影，可見兩人雖然為錢鬧翻，不過愛意卻仍藏不住從各種細節中流露。另外一幕是男廁爆發大屠殺，李名器與「編號 230 薩諾斯」（T.O.P.飾）發生衝突，沒想到讓兩派人馬上演全武行，關鍵時刻李名器險遭薩諾斯掐死，竟拿出海苔飯捲附贈的鐵叉子將薩諾斯刺死，而李名器滿臉鮮血的回到宿舍，也讓金純熙心疼不已，但還是倔強的喊道：「把臉上的鮮血擦乾淨吧。」對此網友紛紛提出自己的看法，更大膽預測接下來的劇情走向：「老實說我覺得他們很配」、「名器關心純熙的眼神細節真的好嗑」、「雖然他一心想著投資，但我還是覺得他們很搭」、「賭一波他最後為了純熙所以犧牲」、「私心也好喜歡這對。」