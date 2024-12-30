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韓國濟州航空一架客機29日因著陸失敗，衝出務安國際機場跑道並撞上外牆爆炸，造成179人罹難，成為韓國本土史上最慘重的空難。韓國當局公布了事故發生前，機場管制中心（塔台）與機長協調內容，指出雙方在復飛的過程中，溝通不夠順暢，最終導致意外發生。根據韓聯社報導，韓國國土交通部為負責航空安全的主管部門，30日上午，國土交通部舉行記者會，國土交通部航空政策室長朱鐘浣表示，「事故客機機長於上午8時59分時，曾因遭遇鳥擊而發布Mayday，並且進行復飛。當時發出的訊號是唯一一次的鳥擊警告訊號。」據國土交通部透露，務安國際機場的塔台在此之前，已在上午8時57分發出鳥擊警告，2分鐘後，機長大喊3次「Mayday」的緊急求救訊號，隨後通報「Bird Strike（鳥擊）， Bird Strike，Going Around」。事故客機隨後於上午9時嘗試改在原計劃降落跑道（01跑道）反方向的19跑到著陸。然而在上午9時3分左右，飛機在起落架未展開的情況下嘗試降落，最終發生了事故。國土交通部表示，「在復飛過程中的某一時刻，機組與塔台的通訊似乎不夠順暢，最終導致降落並發生意外。」