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隨著Rafael Nadal和Andy Murray在今年退役，網壇四大天王，明年賽場只能看見「喬帥」Novak Djokovic的身影，不過這位37歲的塞爾維亞前球王並不滿意今年自己的表現，錯失四大滿貫冠軍，只在巴黎奧運贏下一面金牌，所以他充滿信心地表示，Djokovic近日宣佈聘請昔日勁敵、英國名將Murray擔任教練，在布里斯本國際賽開打前受訪表示，「我希望能有一個良好的賽季開始，並在所有比賽中提高穩定性。」他計劃在新賽季增加參賽次數，並要把目前的世界排名第7，提升到「應有的水平。」「當然我也希望能提升狀態，拿下更多冠軍、讓排名往上升。」Djokovic目前在巡迴賽累積單打99冠，目標在布里斯本締造百冠里程碑，首輪對手將是日裔澳洲選手土方凜輝。今年隨著Nadal和Murray宣布退役，加上2022年已退役的「瑞士特快車」Roger Federe，明年Djokovic將迎來首次沒有其他「四巨頭」夥伴陪伴的賽季。對於明年5月就要迎來38歲，Djokovic認為，「以目前的狀態來看，我認為自己還能再堅持好幾年。」但也坦言對於自己的動力還能維持多久「無法預測」，但強調，「我依然熱愛這項運動，依然熱愛戰鬥的感覺，這一點並未改變。」