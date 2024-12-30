跨年和元旦的天氣有很大的轉變！中央氣象署預報員張承傳指出，明（31）日東北季風增強，氣溫稍降，週三元旦（1/1）南方雲系北移，全台都有降雨機率，一直到週五（1/3）入夜才趨緩，週末則有另一波東北季風導致降溫，民眾近期有安排外出活動務必特別留意天氣。
跨年夜東北季風增強 低溫下探13度
張承傳表示，明天跨年天氣受到東北季風增強影響，早晚偏冷、白天舒適，北台灣高溫19度，中南部、花蓮、台東21至25度，入夜過後中部以北、東北部低溫13至14度，其它地區15至17度，明晚到元旦清晨是本週氣溫相對較低的時段，出門參與跨年活動建議多穿保暖衣物。
明天跨年降雨並不明顯，只有東半部及恆春半島因為東北季風增強，會出現局部短暫雨，其它地區大致上多雲，對各地跨年晚會的影響不大。
元旦起連2天「全台有雨」 看曙光、日出要碰運氣
張承傳說明，元旦開始東北季風雖然減弱，但「南方雲系」北移到台灣上空，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有「局部短暫雨」，其它地區也有零星短暫雨，基本上全台灣降雨機率都高，外出務必攜帶雨具備用。
受到雲量影響，在台灣要看2025的第一道曙光和日出機率較低，全台有雨的情況會維持到週四（1/2），週五雨區落在北部、東半部、南部，中部趨緩，週末兩天水氣明顯減少，講雨集中在東北季風迎風面的北台灣。
週末再一波東北季風 氣溫降到本週最低點
張承傳提及，週五東北季風再增強，週末兩天氣溫驟降，北部、東北部13至19度，中部13至23度，南部14至25度，東部16至21度，東南部17至23度，雖然冷空氣不到冷氣團強度，但早晚仍偏冷，空曠地區要注意10至12度低溫。
下週一（1/6）東北季風減弱，稍微回溫後，下週二（1/7）將有新一波冷空氣，強度有機會達大陸冷氣團等級，實際影響還有待觀察，氣象署將持續追蹤。
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張承傳表示，明天跨年天氣受到東北季風增強影響，早晚偏冷、白天舒適，北台灣高溫19度，中南部、花蓮、台東21至25度，入夜過後中部以北、東北部低溫13至14度，其它地區15至17度，明晚到元旦清晨是本週氣溫相對較低的時段，出門參與跨年活動建議多穿保暖衣物。
明天跨年降雨並不明顯，只有東半部及恆春半島因為東北季風增強，會出現局部短暫雨，其它地區大致上多雲，對各地跨年晚會的影響不大。
元旦起連2天「全台有雨」 看曙光、日出要碰運氣
張承傳說明，元旦開始東北季風雖然減弱，但「南方雲系」北移到台灣上空，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有「局部短暫雨」，其它地區也有零星短暫雨，基本上全台灣降雨機率都高，外出務必攜帶雨具備用。
受到雲量影響，在台灣要看2025的第一道曙光和日出機率較低，全台有雨的情況會維持到週四（1/2），週五雨區落在北部、東半部、南部，中部趨緩，週末兩天水氣明顯減少，講雨集中在東北季風迎風面的北台灣。
週末再一波東北季風 氣溫降到本週最低點
張承傳提及，週五東北季風再增強，週末兩天氣溫驟降，北部、東北部13至19度，中部13至23度，南部14至25度，東部16至21度，東南部17至23度，雖然冷空氣不到冷氣團強度，但早晚仍偏冷，空曠地區要注意10至12度低溫。
下週一（1/6）東北季風減弱，稍微回溫後，下週二（1/7）將有新一波冷空氣，強度有機會達大陸冷氣團等級，實際影響還有待觀察，氣象署將持續追蹤。