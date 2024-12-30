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▲跨年夜北台灣氣溫較低，東半部有降雨，民眾外出活動可加件外套以免著涼。（圖／中央氣象署）

▲跨年夜雨勢影響不大，但元旦開始全台有雨，一直到週五入夜才趨緩。（圖／中央氣象署）

跨年和元旦的天氣有很大的轉變！中央氣象署預報員張承傳指出，，週末則有另一波東北季風導致降溫，民眾近期有安排外出活動務必特別留意天氣。張承傳表示，明天跨年天氣受到東北季風增強影響，早晚偏冷、白天舒適，北台灣高溫19度，中南部、花蓮、台東21至25度，，出門參與跨年活動建議多穿保暖衣物。明天跨年降雨並不明顯，只有東半部及恆春半島因為東北季風增強，會出現局部短暫雨，其它地區大致上多雲，對各地跨年晚會的影響不大。張承傳說明，元旦開始東北季風雖然減弱，但「南方雲系」北移到台灣上空，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有「局部短暫雨」，其它地區也有零星短暫雨，受到雲量影響，，週五雨區落在北部、東半部、南部，中部趨緩，週末兩天水氣明顯減少，講雨集中在東北季風迎風面的北台灣。張承傳提及，，北部、東北部13至19度，中部13至23度，南部14至25度，東部16至21度，東南部17至23度，雖然冷空氣不到冷氣團強度，但早晚仍偏冷，空曠地區要注意10至12度低溫。下週一（1/6）東北季風減弱，稍微回溫後，實際影響還有待觀察，氣象署將持續追蹤。