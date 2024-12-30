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▲周杰倫的現任老婆昆凌（左），和前緋聞對象蔡依林（右）都穿同一件外套在日本玩。（圖／翻攝自IG）

▲侯佩岑（左）先發了一張彩虹照，昆凌（右）隔兩個月又貼出一模一樣的照片，當時她和周杰倫都出面解釋是建商給的圖。（圖／翻攝自IG）

天王周杰倫12月初結束在台北大巨蛋的演唱會後，就帶著老婆昆凌及孩子們到東京滑雪、過聖誕節。巧合的是，天后蔡依林也和家人到東京度假，眼尖網友更發現，蔡依林與昆凌身上穿的黑色羽絨外套不僅是同一個牌子的，款式也一模一樣。一個是周杰倫現任妻子，一個是周杰倫曾經的緋聞對象，兩人巧合撞衫讓網友也覺得尷尬，粉絲更開玩笑用周杰倫的歌名留言：「這是什麼〈黑色幽默〉？」周杰倫結束演唱會後最近開啟「度假模式」，IG頻頻分享出國旅遊的影片、照片，身邊還有妻小及好友陪伴，日子過得相當愉快。周董嬌妻昆凌到了日本也穿上厚厚的黑色羽絨外套禦寒，但款式卻被發現和天后蔡依林到日本旅遊穿的一模一樣，立刻掀起網友討論。只見兩人穿的都是知名品牌The North Face（北臉）的黑色羽絨外套，昆凌搭配墨鏡、黑色長褲，蔡依林則搭配白色毛帽，看起來各有各的美。網友看了則紛紛開玩笑留言：「這是什麼〈黑色幽默〉？」、「是有可能那麼巧嗎」、「每個女友都送一件的概念？」但也有網友表示，北臉本來就是大牌子，羽絨外套更是人手一件，沒什麼好大驚小怪的。事實上，這種類似的尷尬巧合在昆凌身上也非第一次發生，2020年周杰倫前女友侯佩岑曾在IG貼出一張台北市上空出現彩虹的照片，配文寫道：「好美」，結果2個月後昆凌居然在限時動態貼出同一張照片，被認為偷侯佩岑的圖，有較勁意味。事後昆凌火速刪文，又重新發了限時動態回應此事，表示照片是建商傳給他們的，她看到就順手轉發，並沒有想太多。昆凌更自嘲笑說：「好險不是＠JAYCHOU PO，不然新聞就更大了哈哈哈」。周杰倫見狀也趕緊轉發限動，並幫昆凌緩頰：「這其實是蠻白癡的新聞，就是因為建商給的，覺得好看就PO了，不然誰會笨到去PO一樣的照片」，此事也就不了了之。