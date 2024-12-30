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▲國片《台北晚9朝5》2022年11月9日在台灣上映，當年掀起不小話題。（圖／台北晚9朝5海報）

▲楊謹華（上圖右、下圖）在《台北晚9朝5》和黃玉榮（上圖左）有大尺度床戲。（圖／翻攝自台北晚9朝5）

▲楊謹華演出《台北晚9朝5》後打開知名度。（圖／翻攝自台北晚9朝5）

▲▼楊謹華入行32年，演技和地位已經不可同日而語。（圖／NOWnews攝影中心、楊謹華IG）

女神楊謹華外貌和演技兼具，遊走大小螢幕，代表作有《白色巨塔》、《敗犬女王》、《一把青》、《華燈初上》等，戲齡32年的她，與金鐘獎7度擦身，今年終於以《不良執念清除師》奪下女配角獎。其實楊謹華出道前幾年就有突破自己的表演，22年前在限制級國片《台北晚9朝5》和前男團183club成員黃玉榮上演激情床戲，尺度不小。楊謹華2002年主演由戴立忍執導的電影《台北晚9朝5》，該片講述8個好友在台北市信義區揮霍青春的故事，呈現當代年輕男女狂放不羈、追求肉體和愛情的真實寫照，其他演員張兆志、于婕、黃立行、王婉霏（劉畊宏老婆）等人分別有全裸甚至露點等大膽的演出，全片有多場男女、女女親密戲，挑戰眾新演員的裸露底線。《台北晚9朝5》8個要角戲份平均，當年楊謹華剛入行，還沒有多大名氣，被戴立忍看中表演潛力，演出形象知性、堅信真愛且保有貞操的女孩Eva，片中愛上由黃玉榮飾演、在唱片公司任職的典型夜店動物Ben，兩人邂逅後，一場在氣氛使然之下的性愛戲，楊謹華只穿蕾絲內衣上陣，算是所有演員裸露程度最小，不過投入的演出唯美不流於低俗，也看出她當演員的企圖心和爆發力。不少看過《台北晚9朝5》的網友表示：「我對楊謹華的初認識應該是《台北晚9朝5》 （這部片現在看也是尺度大到不可思議），雖然楊謹華在裡面那些沈溺於夜世界遊玩的男女中，是最保守也不太起眼的一個角色... 」、「小時候看台北晚9朝5覺得楊謹華好正」、「從台北晚9朝5開始喜歡楊謹華」、「楊謹華拍台北晚9朝5的時候還只是個花瓶，但她今天證明自己是演技派了！」