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▲跨年夜雨勢影響不大，但元旦開始全台有雨，一直到週五入夜才趨緩。（圖／中央氣象署）

▲跨年夜北台灣氣溫較低，東半部有降雨，民眾外出活動可加件外套以免著涼。（圖／中央氣象署）

今（31）日是2024的最後一天，雖然東北季風增強導致各地早晚偏冷，但老天爺仍賞給大家較好的天氣跨年，中央氣象署表示，，明（1）日元旦水氣增多，全台都有雨。12月31日今天的天氣，氣象署說明，跨年天氣受到東北季風增強影響，早晚偏冷、白天舒適，北台灣高溫19度，中南部、花蓮、台東21至25度，東半部及恆春半島會出現局部短暫雨，其它地區大致上多雲，對跨年晚會的影響不大。環境部指出，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部午後短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。1月1日明天的天氣，氣象署表示，元旦東北季風雖然減弱，但「南方雲系」北移到台灣上空，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有「局部短暫雨」，其它地區也有零星短暫雨，氣象署說明，未來一週天氣變化不算太大，，北部、東北部13至19度，中部13至23度，南部14至25度，東部16至21度，東南部17至23度，雖然冷空氣不到冷氣團強度，但早晚仍偏冷，空曠地區要注意10至12度低溫。