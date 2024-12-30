2025新北淡水跨年煙火在漁人碼頭及八里左岸登場，全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」超過3萬發、長達13分14秒，最佳觀賞攻略搶先看；由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷主持，星光舞台請到全台獨家韓團SUPER JUNIOR L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS等藝人，包括直播轉播連結網址、演唱會卡司及表演出場順序、節目時間表，及最重要的天氣預報、交通管制一次整理。
📌2025淡水「閃耀新北1314跨河煙火」
時間：2024年12月31日15:00～21:30
地點：「淡水漁人碼頭」星光舞台、躍動舞台、閃閃市集 /「八里左岸」永續舞台
全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」，以黃、藍、綠、紅色系展開璀璨篇章，超過3萬發煙火搭配絢麗光雕秀，給大家長達13分14秒的震撼演出。
📌淡水「閃耀新北1314跨河煙火」演唱會轉播資訊！全程直播
◾️16:00 起全程直播：壹蘋新聞網、新北市文化局YouTube
◾️20:10～21:30倒數、煙火及壓軸演出時段直播：新北市文化局 Facebook
提醒大家，因版權問題，直播結束後即會下架
📌演唱會主持人、演出卡司出場順序
◾️淡水漁人碼頭星光舞台主持人：
黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️淡水漁人碼頭星光舞台卡司：
SUPER JUNIOR L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族
📌淡水跨年晚會天氣預報！「最佳觀賞攻略」地圖一次看
◾️「閃耀新北1314跨河煙火」在新北市淡水漁人碼頭及八里左岸「低溫14度」！體感僅12～13度、降雨機率20％、風速4至6級，吹東北風。
全台最早迎接2025年的新北淡水「閃耀新北1314跨河煙火」，將於晚間8點25分準時施放長達13分14秒。而淡水八里地區天氣預報，從晚間6點開始體感已達「寒冷」等級，濕度和風力也較強勁，提醒民眾務必嚴加保暖！加碼推薦觀看河邊煙火時，可避免待在下風處，建議於施放點東北方觀賞體驗較佳。
📌新北淡水交通管制！大眾交通運輸跨年營運資訊
新北淡水地區因應「閃耀新北1314跨河煙火」活動，交通管制於12月31日下午16:00～23:00，不開放車輛（含自行車）進入中正路51巷，公務車、救護車除外。大眾交通運輸跨年營運資訊如下：
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時間：2024年12月31日15:00～21:30
地點：「淡水漁人碼頭」星光舞台、躍動舞台、閃閃市集 /「八里左岸」永續舞台
全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」，以黃、藍、綠、紅色系展開璀璨篇章，超過3萬發煙火搭配絢麗光雕秀，給大家長達13分14秒的震撼演出。
📌淡水「閃耀新北1314跨河煙火」演唱會轉播資訊！全程直播
◾️16:00 起全程直播：壹蘋新聞網、新北市文化局YouTube
◾️20:10～21:30倒數、煙火及壓軸演出時段直播：新北市文化局 Facebook
提醒大家，因版權問題，直播結束後即會下架
📌演唱會主持人、演出卡司出場順序
◾️淡水漁人碼頭星光舞台主持人：
黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️淡水漁人碼頭星光舞台卡司：
SUPER JUNIOR L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族
📌淡水跨年晚會天氣預報！「最佳觀賞攻略」地圖一次看
◾️「閃耀新北1314跨河煙火」在新北市淡水漁人碼頭及八里左岸「低溫14度」！體感僅12～13度、降雨機率20％、風速4至6級，吹東北風。
全台最早迎接2025年的新北淡水「閃耀新北1314跨河煙火」，將於晚間8點25分準時施放長達13分14秒。而淡水八里地區天氣預報，從晚間6點開始體感已達「寒冷」等級，濕度和風力也較強勁，提醒民眾務必嚴加保暖！加碼推薦觀看河邊煙火時，可避免待在下風處，建議於施放點東北方觀賞體驗較佳。
📌新北淡水交通管制！大眾交通運輸跨年營運資訊
新北淡水地區因應「閃耀新北1314跨河煙火」活動，交通管制於12月31日下午16:00～23:00，不開放車輛（含自行車）進入中正路51巷，公務車、救護車除外。大眾交通運輸跨年營運資訊如下：