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▲ 寶雅澄清店引進日本美型小家電品牌，為追求高品質生活的消費者，提供一系列多功能烹飪鍋和生活小物。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.30）

▲寶雅澄清店430坪的賣場空間，不僅含有原本廣受歡迎的美妝個人用品，更擴大商品類別涵蓋家居裝飾、廚房用品、收納整理等。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.30）

POYA寶雅顛覆以往的美妝生活領域，為滿足消費者對居家生活品質的需求，開設全新「居家」店型-Poya beauty家居店。新開幕的寶雅高雄澄清店，是全台第410家、高雄第48家寶雅，也是高雄首間「居家」店型。寶雅澄清店430坪的賣場空間，不僅含有原本廣受歡迎的美妝個人用品，更擴大商品類別涵蓋家居裝飾、廚房用品、收納整理等，並提供更多精選的家電、清潔用品，滿足現代消費者日益多元的居家需求。寶雅高雄澄清店店內空間寬敞明亮，產品以更直觀的方式呈現，讓顧客在輕鬆的氛圍中找到理想商品。在商品上更加強了廣度，無論是日常生活用品、美妝保養、居家好物，還是廚房清潔用具，主打一站式滿足所有需求。像是特別引進日本的récolte麗克特及BRUNO美型小家電品牌，為追求高品質生活的消費者，提供一系列多功能烹飪鍋和生活小物。另外，也有更多收納好物，像是大容量三層分區抽屜式化妝品收納櫃等。寶雅此次推出的居家店型將為消費者提供一站式的居家解決方案，超過六萬件商品，打造更優質、方便及多選擇的消費體驗。