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▲花蓮今年超狂，跨年演唱會連續嗨唱兩天，被譽為是全台最強跨年晚會！（圖/花蓮縣政府提供）

▲金曲歌王蕭煌奇今年跨年也要到花蓮開唱，經典歌曲搭配蕭煌奇實力派歌喉，一定能讓全場觀眾聽得如癡如醉。（圖／華納音樂提供）

▲亞洲舞王羅志祥將回到自己家鄉熱力開唱，睽違2年沒回花蓮唱跨年演唱會，讓歌迷非常期待。 （圖／羅志祥IG）

▲花蓮跨年煙火今年同樣不缺席！連續2天施放長達180秒的高空煙火，將點亮2025年第一個夜晚的天空。（圖/花蓮縣政府提供）

▲花蓮2025跨年晚會周邊交通管制、大眾運輸工具整理圖一次看。（圖/花蓮縣政府提供）

2025全台最強跨年晚會在花蓮啦！今年花蓮舉辦「2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」，邀請超強卡司連唱兩天，包括金曲歌王蕭煌奇、男團VERA、女團HUR+以及羅志祥等熱力開唱，一路從跨年嗨到元旦不停歇。📍花蓮跨年演唱會Day1演唱會地點：花蓮市東大門廣場📍花蓮跨年演唱會Day2演唱會地點：花蓮市東大門廣場📍電視直播轉播：三立電視、MTV、台視綜合台、洄瀾有線電視、東亞電視台今年花蓮除了連唱兩天的超強演唱會之外，📍如何前進花蓮跨年晚會會場：搭火車至花蓮站，搭乘統聯客運「308花蓮火車站-七星潭」路線至「中華路臨時站」、「1131花蓮-銅門」路線至「中華路」下車，步行可至會場搭火車至花蓮站，搭乘太魯閣客運「301花蓮火車站-東華大學」路線至「中華路」下車，步行至活動會場。搭火車至花蓮站，搭乘花蓮客運至「中華路」下車，步行至活動會場。搭火車至花蓮站，搭乘計程車至東大門廣場，步行至活動會場，車費約150元，實際以跳表為主。