2025全台最強跨年晚會在花蓮啦！今年花蓮舉辦「2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」，邀請超強卡司連唱兩天，包括金曲歌王蕭煌奇、男團VERA、女團HUR+以及羅志祥等熱力開唱，一路從跨年嗨到元旦不停歇。《NOWnews》也特別整理2025花蓮跨年晚會直播管道、卡司、煙火施放時間、周邊交通管制等資訊，讓民眾一文看懂。
🟡2025花蓮跨年晚會地點、時間
📍花蓮跨年演唱會Day1
演唱會時間：2024/12/31晚間20：00-2025/1/1凌晨1:30
演唱會地點：花蓮市東大門廣場
📍花蓮跨年演唱會Day2
演唱會時間：2025/1/1晚間19:00-21:30
演唱會地點：花蓮市東大門廣場
🟡2025花蓮跨年晚會卡司陣容一次看（並非出場順序）
📍演唱會Day1卡司陣容：蕭煌奇、Matzka、怕胖團、Tyson Yoshi、VERA、HUR+、舞思愛 UsayKawlu、阿布絲、呂士軒、IVAN艾文
📍演唱會Day2卡司陣容：羅志祥、楊乃文、鳳小岳、FEniX、Ozone、沒有才能
🟡2025花蓮跨年直播平台
📍電視直播轉播：三立電視、MTV、台視綜合台、洄瀾有線電視、東亞電視台
📍網路直播：三立電視YT、三立新聞網YT
🟡2025花蓮跨年煙火秀時間、特色
今年花蓮除了連唱兩天的超強演唱會之外，另外演唱會結束包括「1/1凌晨0時」以及「1/1晚間21時30分」之後，將有180秒的星空煙火秀，主辦單位透露除了有高空尺玉煙火，更引入千輪煙火，將點亮2025年第一個夜晚的天空，和音樂搭配的煙火施放節奏，帶給觀眾視覺以及聽覺上的雙重享受！
🟡2025花蓮跨年交通管制時間地點、大眾運輸資訊整理
📍周邊交管時間：2024/12/31下午6時至2025/1/1凌晨1時、2025/1/1下午6時至晚上10時
📍周邊管制路段：重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶
📍如何前進花蓮跨年晚會會場：
搭火車至花蓮站，搭乘統聯客運「308花蓮火車站-七星潭」路線至「中華路臨時站」、「1131花蓮-銅門」路線至「中華路」下車，步行可至會場
搭火車至花蓮站，搭乘太魯閣客運「301花蓮火車站-東華大學」路線至「中華路」下車，步行至活動會場。
搭火車至花蓮站，搭乘花蓮客運至「中華路」下車，步行至活動會場。
搭火車至花蓮站，搭乘計程車至東大門廣場，步行至活動會場，車費約150元，實際以跳表為主。
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📍花蓮跨年演唱會Day1
演唱會時間：2024/12/31晚間20：00-2025/1/1凌晨1:30
演唱會地點：花蓮市東大門廣場
📍花蓮跨年演唱會Day2
演唱會時間：2025/1/1晚間19:00-21:30
演唱會地點：花蓮市東大門廣場
🟡2025花蓮跨年晚會卡司陣容一次看（並非出場順序）
📍演唱會Day1卡司陣容：蕭煌奇、Matzka、怕胖團、Tyson Yoshi、VERA、HUR+、舞思愛 UsayKawlu、阿布絲、呂士軒、IVAN艾文
📍演唱會Day2卡司陣容：羅志祥、楊乃文、鳳小岳、FEniX、Ozone、沒有才能
🟡2025花蓮跨年直播平台
📍電視直播轉播：三立電視、MTV、台視綜合台、洄瀾有線電視、東亞電視台
📍網路直播：三立電視YT、三立新聞網YT
🟡2025花蓮跨年煙火秀時間、特色
今年花蓮除了連唱兩天的超強演唱會之外，另外演唱會結束包括「1/1凌晨0時」以及「1/1晚間21時30分」之後，將有180秒的星空煙火秀，主辦單位透露除了有高空尺玉煙火，更引入千輪煙火，將點亮2025年第一個夜晚的天空，和音樂搭配的煙火施放節奏，帶給觀眾視覺以及聽覺上的雙重享受！
🟡2025花蓮跨年交通管制時間地點、大眾運輸資訊整理
📍周邊交管時間：2024/12/31下午6時至2025/1/1凌晨1時、2025/1/1下午6時至晚上10時
📍周邊管制路段：重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶
📍如何前進花蓮跨年晚會會場：
搭火車至花蓮站，搭乘統聯客運「308花蓮火車站-七星潭」路線至「中華路臨時站」、「1131花蓮-銅門」路線至「中華路」下車，步行可至會場
搭火車至花蓮站，搭乘太魯閣客運「301花蓮火車站-東華大學」路線至「中華路」下車，步行至活動會場。
搭火車至花蓮站，搭乘花蓮客運至「中華路」下車，步行至活動會場。
搭火車至花蓮站，搭乘計程車至東大門廣場，步行至活動會場，車費約150元，實際以跳表為主。