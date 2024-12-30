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民眾黨主席柯文哲今（30）日下午3時40分，才由妻子陳佩琪帶著4000萬加保金，讓柯文哲保釋，帶著電子腳鐐，一起走出台北地院，柯文哲的臉上更是充滿笑容，不過就在柯文哲前腳剛離開，80分鐘後，台北地檢署表示，收到法院裁定書後，將依法提出抗告，這也是北檢針對柯文哲等人交保，第二度提出不服裁定抗告。民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，以及政治獻金侵占案，經台北地檢署提起公訴後，台北地院2度裁定交保，其中柯文哲的保釋金，從原本的3000萬元提高到7000萬元，但柯文哲30日下午3點40分才離開法院，北檢就在5時許表示，將依法對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人交保部分提出抗告。原本在押的柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗經移送台北地院後，合議庭在27日，裁定4人分別以1000萬元到3000萬元不等交保，都限制出境出海併限制住居，且除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。但北檢首度提起抗告後，高院認為柯文哲等4人犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，北院未具體說明何以具保等手段即可替代羈押，撤銷原交保裁定，發回北院重新審酌交保金額是否足以形成相當拘束力，同時了解應曉薇疑似持有他國護照一事。北院合議庭於29日再次開庭後，仍裁定柯文哲交保，且保釋金提高到7千萬元，沈慶京1億、應曉薇3千萬、李文宗2千萬，除原本的境管限制外，再新增要求4人均須配戴電子腳鐐，並須在30日下午5時前完成交保手續，沈慶京是首位完成交保手續，獲釋離開，柯文哲與應曉薇也已完成交保手續，離開北院，由於李文宗的家人，在下午3時許，才帶著行李箱，「壓線」抵達北院辦保，目前手續仍在進行中，因此李文宗仍未離開法院。