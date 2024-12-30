我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平近日傳出妻子田中真美子懷孕的好消息，成為全球球迷關注的焦點。隨著美國職棒大聯盟（MLB）「父親假」制度的推行，有專家分析大谷極有可能利用這項權益，陪伴家人迎接新生命的到來，展現選手家庭角色的另一面。MLB自2011年引入「父親假」制度，允許球員因孩子出生而請假，最多可以放3天假。這一政策目的是讓選手兼顧職業生涯與家庭生活。近年來越來越多球員選擇利用這項權益，日本大聯盟專家古內義明表示：「像是達比修有、鈴木誠也等選手都曾使用過這項制度，讓他們在孩子出生時能夠陪伴家人。」古內表示，大谷翔平作為球場上的頂級選手，即便是在賽季期間，仍有可能因家庭需要而行使這項權益。他認為：「對於像大谷這樣敬業且重視家庭的選手來說，選擇陪伴妻子迎接第一個孩子的誕生是完全可以理解的決定。」洛杉磯道奇隊內已有球員使用「陪產假」的先例，例如Mookie Betts曾在孩子出生時請假陪伴家人。古內進一步指出，美國社會對家庭角色越來越重視，球隊與球迷也抱持開放態度，「我認為大谷選手很可能會選擇利用陪產假，尤其這是真美子夫人的首次生產。」