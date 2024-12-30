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▲《女性SEVEN》爆料指原莉乃節目被停播「態度從容」，因為她不缺錢。（圖／翻攝《女性SEVEN》）

32歲指原莉乃2019年離開AKB48集團後，一路成功變成「綜藝女王」，曾被業界稱為「沒有她就沒有電視的一天」的日本女星；卻傳出她主持的節目一個個停播，但指原莉乃無要無緊，因為光是靠副業跟房產投資，她的資產已經過20億日圓（約台幣4.2億元），女星村重杏奈甚至開玩笑說：「她可以買下日本！」指原莉乃曾是前偶像成員，2007年參加AKB48第二回研究生（5期生）甄選合格，成為AKS的所屬藝人；2008年加入AKB48年Team B，隔年調往Team A；2011年與大島優子、北原里英及橫山由依組團「Not yet」；但她卻在2012年爆出曾跟粉絲交往，因此被轉至HKT48並加入HKT48 Team H，；2013年成為STU48的劇場經理，除了歌唱事業，2014年開啟演員戲路，電視電影都有亮眼表現；2018年宣布從HKT48 Team H畢業，她擔任總製作人推出的3組女團=LOVE、≠ME、≒JOY陸續亮相；到了2019年，指原莉乃離開AKB48集團，轉職當主持人。指原莉乃2023年主持的《推しといつまでも》、《ゼロイチ》2檔節目在一年內相繼結束，與鐮鼬一同主持的《超無敵クラス》也確定於2025年春季停播，儘管於電視曝光機會明顯減少，指原莉乃依舊不擔心，因為經營副業為她賺來不少，甚至比演藝圈的工作收入還高。根據《女性SEVEN》報導，一名演藝圈人士透露，指原莉乃的副業發展成功，製作的彩色隱形眼鏡和化妝品深受歡迎，所以銷量爆棚，甚至多次斷貨，「她目前還製作了3個偶像團體，這些團體的受歡迎程度也非常高。據悉，她賺到的錢不僅為父母購置房屋，還送給哥哥一輛高級轎車，收入可見一斑」。業界人士還表示：「據說她在東京都內的港區、澀谷區、日本橋等一等地段擁有多套投資型公寓。隨著近年來房地產市場的地價飆升，這些資產的價值也進一步提升。據部分消息稱，她目前的資產可能超過20億日圓，HKT48的後輩村重杏奈甚至曾開玩笑說『她可以買下日本』。」雖然收入穩定，但指原莉乃依舊單身，據悉與她的獨特想法有關，指原莉乃曾表示：「會要求結婚對象在《不分割財產》的合約上簽字！」是個不折不扣的守財奴。