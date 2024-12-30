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韓國濟州航空7C 2216航班昨發生空難，全機181人僅有2人倖存，KBO韓職起亞虎高姓職員一家三口都罹難，韓職聯盟和多位選手都發聲哀悼，韓職發聲明表示，「我們對空難的遇難者表達深切哀悼，對高貴生命的逝去表示最深切的哀悼，向遇難者家屬表達最誠摯的慰問與哀悼。」起亞虎球團也表達哀痛之意，「罹難的高經理作為起亞前線人員為球隊奪冠貢獻一份力，平時也是真心熱愛球團和棒球的人，完全無法相信這個噩耗。」據多家韓國媒體報導，罹難的高姓職員曾在光州地區的一家媒體擔任職業棒球記者，後來轉職至起亞虎隊，成為球隊的重要成員之一，也跟多位球員熟識。此次遭遇空難，多位選手包含金倒永、朴贊浩等人都在社群媒體上哀悼，金炳賢則寫下，「哥哥沒能對你更好，真的很遺憾。希望你現在能放下棒球，與摯愛的妻子和如小兔般可愛的孩子，在那個地方幸福地生活。」