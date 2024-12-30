「2025高雄跨年晚會」將在夢時代舉行，於12月31日晚間18:55開始，今年邀請重量級卡司，共計20組，由麋先生、告五人、滅火器接力開場，更大亮點是K-POP傳奇天團2NE1成員Sandara Park帶來Solo演出，壓軸為歌后徐佳瑩，盧廣仲則會在倒數後熱唱到凌晨1點。整理高雄跨年2025年夢時代轉播連結、卡司出場順序、天氣、交通管制、煙火最佳觀賞點等，一篇看完所有資訊。
🟡高雄2025跨年晚會時間、地點
活動：2025高雄「亞灣星海奇航」跨年晚會
時間：2024/12/31（二）18:55～2025/1/1（三）01:00
地點：高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）
官方活動網址：連結請點
🟡高雄2025跨年晚會網路直播、電視轉播
📍網路直播12/31 18:55開始直播
Hami Video、LINE TODAY、Facebook臉書粉專：陳其邁市長、高雄市政府、高雄旅遊網、華視綜藝頻道YouTube頻道
📍電視及廣播電臺 12/31 19:00開始轉播
華視頻道（有線電視、MOD 12頻道）
年代MUCH台（有線電視38頻道）
壹電視綜合台（MOD 312頻道）
MOMOTV（有線電視、MOD 332頻道）
高雄廣播電臺FM94.3
🟡高雄2025跨年晚會主持人、卡司出場順序18:55~01:00
主持人：歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠
卡司：由OPEN!家族、麋先生、Jocelyn 9.4.0、告五人、滅火器、馬克SAVAGE.M、阿跨面、芮鯊RapShark、Yappy、張庭瑚、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊、BBOY NANA、Ｕ:NUS、許富凱、陳柏清、張政禹、SEVENTOEIGHT(SCOOL0)、GENBLUE幻藍小熊、SANDARA PARK(2NE1)、盧廣仲、徐佳瑩
🟡高雄2025跨年煙火
跨年煙火秀會施放250秒，設計三段篇章：「序幕─繽紛高雄」，開場以千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放，地面以霓虹變色跑動花柱帶出港都的熱情，高低層次堆疊變化，述說城市多元樣貌；「二幕─銀白高雄」，特選銀冠、白閃大理花等銀白色花火，讓高雄的夜空降下銀白飛雪，彷彿置身異國銀白世界；「終幕─高雄百年好市」，天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣，最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年的2024年，在迎向嶄新的2025年的分分秒秒都燦爛精彩。
🟡高雄2025跨年煙火推薦觀賞點
時代大道、中華五路人行道、時代公園、前鎮之星、前鎮金鞏橋
🟡高雄2025跨年晚會天氣預報
低溫19度、體感20至21度、降雨機率20％、風速2至4級，吹西北風
🟡高雄2025跨年晚會交通管制區域、大眾運輸
📍交通管制區域
時間：2024年12月31日下午3時至2025年1月1日凌晨2時。
區域：復興四路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東的區域。
📍高雄捷運
營運時間延長： 至2025年1月1日凌晨2時發出末班車。
班次加密： 紅線每3分鐘一班，橘線每6分鐘一班（視情況加派空車疏運）。
建議路線： 建議民眾搭乘捷運至紅線R6凱旋站，由3號出口步行前往會場。
📍高雄輕軌
營運時間延長： 至2025年1月1日凌晨1時30分發出末班車。
班次加密： 每6至8分鐘一班。
站點管制： C4凱旋中華站及C5夢時代站將於12月31日下午5時起不提供上下車服務，建議民眾至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車。
📍台鐵
營運時間延長： 至2025年1月1日凌晨2：30發出末班車。
班次加密：1月1日凌晨00:00起增開北上2班往台南、嘉義及南下2班往屏東、潮州區間車。
🟡高雄2025跨年晚會青創市集
青創市集自31日下午4點起至元旦凌晨1點於時代大道及中華五路交叉口登場。首度結合在地青創品牌推出「今晚不關燈‧2025高雄跨年青創市集」，有80間特色青創品牌。
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活動：2025高雄「亞灣星海奇航」跨年晚會
時間：2024/12/31（二）18:55～2025/1/1（三）01:00
地點：高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）
官方活動網址：連結請點
🟡高雄2025跨年晚會網路直播、電視轉播
📍網路直播12/31 18:55開始直播
Hami Video、LINE TODAY、Facebook臉書粉專：陳其邁市長、高雄市政府、高雄旅遊網、華視綜藝頻道YouTube頻道
📍電視及廣播電臺 12/31 19:00開始轉播
華視頻道（有線電視、MOD 12頻道）
年代MUCH台（有線電視38頻道）
壹電視綜合台（MOD 312頻道）
MOMOTV（有線電視、MOD 332頻道）
高雄廣播電臺FM94.3
🟡高雄2025跨年晚會主持人、卡司出場順序18:55~01:00
主持人：歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠
卡司：由OPEN!家族、麋先生、Jocelyn 9.4.0、告五人、滅火器、馬克SAVAGE.M、阿跨面、芮鯊RapShark、Yappy、張庭瑚、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊、BBOY NANA、Ｕ:NUS、許富凱、陳柏清、張政禹、SEVENTOEIGHT(SCOOL0)、GENBLUE幻藍小熊、SANDARA PARK(2NE1)、盧廣仲、徐佳瑩
🟡高雄2025跨年煙火
跨年煙火秀會施放250秒，設計三段篇章：「序幕─繽紛高雄」，開場以千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放，地面以霓虹變色跑動花柱帶出港都的熱情，高低層次堆疊變化，述說城市多元樣貌；「二幕─銀白高雄」，特選銀冠、白閃大理花等銀白色花火，讓高雄的夜空降下銀白飛雪，彷彿置身異國銀白世界；「終幕─高雄百年好市」，天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣，最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年的2024年，在迎向嶄新的2025年的分分秒秒都燦爛精彩。
🟡高雄2025跨年煙火推薦觀賞點
時代大道、中華五路人行道、時代公園、前鎮之星、前鎮金鞏橋
🟡高雄2025跨年晚會天氣預報
低溫19度、體感20至21度、降雨機率20％、風速2至4級，吹西北風
🟡高雄2025跨年晚會交通管制區域、大眾運輸
📍交通管制區域
時間：2024年12月31日下午3時至2025年1月1日凌晨2時。
區域：復興四路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東的區域。
📍高雄捷運
營運時間延長： 至2025年1月1日凌晨2時發出末班車。
班次加密： 紅線每3分鐘一班，橘線每6分鐘一班（視情況加派空車疏運）。
建議路線： 建議民眾搭乘捷運至紅線R6凱旋站，由3號出口步行前往會場。
📍高雄輕軌
營運時間延長： 至2025年1月1日凌晨1時30分發出末班車。
班次加密： 每6至8分鐘一班。
站點管制： C4凱旋中華站及C5夢時代站將於12月31日下午5時起不提供上下車服務，建議民眾至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車。
📍台鐵
營運時間延長： 至2025年1月1日凌晨2：30發出末班車。
班次加密：1月1日凌晨00:00起增開北上2班往台南、嘉義及南下2班往屏東、潮州區間車。
🟡高雄2025跨年晚會青創市集
青創市集自31日下午4點起至元旦凌晨1點於時代大道及中華五路交叉口登場。首度結合在地青創品牌推出「今晚不關燈‧2025高雄跨年青創市集」，有80間特色青創品牌。