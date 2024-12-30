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韓國濟州航空一架波音737-800客機29日發生重大空難事故，造成179人罹難，事故發生原因仍待調查釐清，然而，這架班機在失事前48小時內執飛13次，飛抵6國共8座機場，引發頻繁飛行和飛機保養維護的質疑。根據韓聯社報導，失事客機在事發前48小時裏共執飛13次，一共飛抵六個國家，除了往返務安機場、濟州島機場、仁川國際機場等三個韓國國內機場之外，也在中國北京、泰國曼谷、馬來西亞亞庇、日本長崎、台灣台北等五個國家的五個機場之間執飛。報導提到，濟州航空在今年第三季每架客機月均飛行時長達418小時，在韓國六家國內航空公司中居首。排在第二的是另一家廉價航空公司真航空，今年第三季的月平均飛行時間為371小時。由於此次事故中的罹難者多為光州一家中小型旅行社的耶誕節包機團旅客，也讓民眾和韓國航空業內人士對航空公司和旅行社攜手推出的包機產品表示擔憂，對於飛機頻繁執行飛行任務是否導致保養和維護營運受到影響提出質疑。對於旅行社在年末假期是否過度招攬遊客的質疑，一名韓國旅行社相關人士告訴韓媒，旅行社只能銷售被分配到的座位而已，無法介入航空公司的運營。濟州航空也表明此次事故並非因維修保養不到位。