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財政部國庫署今（30）日表示，截至11月底止，中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數2兆9,577億元，預算達成率108.5％。國庫署為減緩政府債務累積，於25日增加債務還本200億元。國庫署副署長馬小惠表示，今年歲入歲出差短會轉為賸餘，主因是總預算歲入執行優於預期，原先編列債務舉借數1571億元未舉借，且編列債務還本數1,150億元及補足預算數未達稅課收入5％差額8億元，已於6月全數償還。因此，據《公共債務法》第12條第2項規定，各級政府得審視歲入執行狀況，於其當年度預算原編列債務之償還數外，增加還本數額，加計債務還本200億元後，2024年底中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆8,580億元，占前3年度名目GDP平均數25.77％，與原本預算編列的29.6%減少3.83個百分點。她補充，占前3年度名目GDP平均數25.77％，是1999年精省後，承接省債以來最低，但還是要確認最終決算數；至於對於「國債鐘」，也就是每人平均負擔債務依然維持在25.2萬元水準。而在近年中央政府總預算債務還本方面，從2021年依次每年增加還本350億元、540億元、150億元及200億元，主因是為還本預算受到經濟情勢大好及預算數預估愈來愈準。另外，因為目前中央預算受到《財政收支劃分法》修正草案影響，將讓中央預算減少3753億元。對此是否會影響到明年總預算案依法編列債務還本1415億元，以及影響到從2021年以來增加債務還本的趨勢？對此，馬小惠說明，還本法律依據是《公債法》，依據稅課收入的5%至6%編列，而因為現在《財劃法》還有很多不確定因素，對於明年是否可能再編列1415億元，還是必須要看《財劃法》三讀後行政院處置、立法院通過總預算，以及主計總處政策，目前還沒辦法定奪。但她也說，因為近年來政府對於稅課收入預估愈來愈精準，所以加債務還本本來就會逐步減少，未必會與《財劃法》通過有相關。