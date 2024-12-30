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26日台北地檢署起訴民眾黨主席柯文哲等5人，法院裁定柯文哲以3千萬元交保，北檢不服，抗告成功，29日下午再開羈押庭。北院合議庭29日晚間諭知柯文哲7000萬元交保，並須攜帶電子腳環；沈慶京交保金額也從4000萬元提高至1億元、應曉薇交保金也調高至3千萬元、李文宗則是從原本的800萬元加保至2000萬元，且4人均須攜帶電子腳環，並全部限制出入境。30日下午2時許，沈慶京與應曉薇先後完成交保離開後，柯文哲也完成點鈔程序，最後一位在押被告李文宗，於下午5時41分許，完成交保手續，和妻子牽手離開台北地院。李文宗的家屬在下午3時許，才帶著裝有1000萬現金的行李箱，至台北地院辦理交保手續，而包含柯文哲、沈慶京以及應曉薇等人，則是上午便陸續辦理交保手續，因此李文宗是最後一位，保釋離開的被告。家屬被媒體詢問是否籌錢不順利時，所以幾乎是「壓線」抵達時，李文宗的家屬沒有回應。不過就在李文宗離開台北地院前，北檢已表示將在收到北院裁定書後，依法再提抗告，因此李文宗被媒體追問「檢方提抗告會擔心嗎」，李文宗沒有說話，僅以點頭表示，便緊握妻子的手，一起搭車離開。李文宗不只是柯文哲高中同學，也曾任柯文哲前台北市長辦公室主任以及北捷董事長，甚至被檢方認為是柯文哲「大帳房」，與柯涉犯貪汙收賄、公益侵占6234萬餘元政治獻金侵占等罪、挪用眾望基金會款項827萬餘元，支付競總員工薪資涉背信，被檢方起訴。檢方指出，李文宗任職台北捷運公司董事長時，與柯文哲涉共同違背職務，以政治獻金之名，收受沈慶京不法賄賂，又以木可公司名意，侵占數千萬政治獻金，積極指示李文娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，依貪汙違背職務收賄罪具體求刑10年、公益侵占政治獻金罪求刑5年、以及對眾望基金會背信罪則求刑2年4月，共求刑17年4月。李文宗昨（29）日在法庭上仍否認犯行，尤其針對柯文哲隨行秘書許芷瑜部分，李表示「都是柯文哲指示我，我都聽老闆的，對話紀錄可見我跟許芷瑜幾乎無溝通」。李文宗說，今年8月作證後，就和胞妹李文娟等人斷聯，手機被查扣後沒有其他人的聯繫方式，身為公務員，收入少，也早被民眾黨切割，加保800萬，也是跟朋友借款3百萬，目前只剩下一處不動產，短期內恐無力交出高額保金。不過今（30）下午3時許，李文宗的家屬在法官諭知交保期限內，前兩小時辦理交保手續，並帶好電子腳鐐後，已於下午5時許離開台北地院。