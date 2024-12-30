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《美麗島電子報》今（30）日公布最新民調，62%民眾對民眾黨反感，達到創黨以來的次高點，該報的民調專家戴立安今表示，柯文哲的信任度也創新低破兩成，不復當年六成榮景，短期要從谷底翻轉很難。戴立安接受寶島強強滾節目連線訪問表示：柯文哲這次的不信任度破七成，創下新高；信任度也低破兩成，創新低，基本上柯文哲已經信用破產。戴立安指出，柯文哲的信任度從2017年還在當臺北市長時的60.9%掉到這次的19.9%，而這次民調是在起訴前三天開始，調查期間經歷起訴，產生了負面效應；而民眾對柯文哲的不信任度也創新高，超過七成民眾不信任他，已信用破產。在信任度破兩成的情況下，戴立安認為：「柯文哲基本上已經信用破產。」戴立安表示，信任度跟滿意度不一樣，是需要長期累積的，通常受多長時間壓抑就需要多長時間反彈。想要谷底翻轉基本上很難，需要長期來看。同樣地，就算信任度很高，也不表示以後就平步青雲。