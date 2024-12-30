我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統行政專機空軍一號。（圖／記者呂炯昌攝）

韓國濟州航空一架波音737-800型飛機昨日疑似因鳥擊導致起落架故障，造成在降落務安國際機場時，偏離跑道並撞上圍籬外牆而爆炸起火，導致機上179人罹難。由於賴清德總統經常搭乘的行政專機「空軍一號」與韓國失事客機同為波音737-800機型，且機齡已達24年，總統專機的飛行安全與是否汰換引發關注。民進黨立委王定宇今（30）日表示，機齡是否老舊應更換要交由專業人士判斷，台灣對於行政專機的維修保護都相當好。王定宇表示，這次韓國空難的飛機與總統行政專機「空軍一號」同機型，但是失事原因還在調查，還是要尊重飛安單位，如果妄下定論說同機型有問題，這恐怕引起恐慌。王定宇說，我國「空軍一號」是2000年交機，從陳水扁開始服務過好幾任總統，對於維修保養相當嚴謹，對於飛機安全有信心，機型若有問題，會不會全球停飛？目前還沒這樣的跡象。至於機齡24年會不會過於老舊，王定宇重申，一樣交由專業人士評估，而專機零件都會更新，沒有所謂的舊飛機，目前行政專機維保做得好，應交給專業判斷，不要過多臆測。我國元首專機為編號3701的波音737-800客機，由於台灣外交處境艱辛，元首出訪很少搭乘這架專機，而是向航空公司租用民航機，因此這架行政專機儘管2000年就購入，但是飛行時數卻比其他同時期購入民航機低，很少飛出國，平時停放於松山機場內的空軍指揮部內。僅在2005年陳水扁總統任內出訪帛琉，曾經搭載總統出國過。這架行政專機也惹出不少政治風波。2005年6月，陳水扁公子陳致中搭乘總統專機到台中提親，引發批評，總統府後來解釋稱總統以外的人非因公務跟隨總統搭乘，都有按規定自付票價；陳致中則回應說，當時並無高鐵，如果總統車隊一路從台北開到台中，長距離的維安會更擾民，因此選擇搭機。2006年時，空軍還將行政專機由傳統的藍白兩色空軍塗裝，改為機腹淺綠，機身金、紅、藍等色帶，由於近似牙膏包裝，曾被航空迷笑稱為「牙膏機」。2008年國民黨重新執政後，於2009年利用飛機例行大修的機會，空軍將其改回傳統白底藍邊塗裝。