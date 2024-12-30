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▲樹獺在地板休息一下之後，身體無大礙就自行爬回棲息區。（圖／翻攝Threads＠ratingwu）

如何擅長的事情都有失誤發生之時！昨（29）日為週日假期，許多民眾都前往台北市立動物園觀光出遊，結果在園內的「熱帶雨林館」，卻發生了樹獺從樹上失足砸中遊客的意外，完整過程也被其他民眾拍下，對此，北市動物園也做出回應了。有民眾在社群Threads上發出一段影片，只見到台北市立動物園「熱帶雨林館」中，因為假日的關係，走道上有滿滿的人潮正在走動，大小朋友都有，但唯獨走道中間卻空了一塊，旁邊還有許多人拿起手機拍照，仔細一看才發現原來是有樹獺在爬樹的時候，不小心失足從上方摔了下來。目前北市動物園內二趾樹獺一共有3隻，本次不小心掉下來的樹懶名叫「葉紫」。而更不巧的是，當時「葉紫」摔下來的地方，剛好有一位成年男性遊客站著，也讓他的頭部剛好被摔下來的樹獺砸中，讓他當下只能痛得不斷搓揉後腦勺，試圖緩解疼痛，而樹獺則在恢復休息幾秒後，就開始爬行欄杆要回到棲息園區內。針對本次樹獺失足事件，台北市立動物園也表示，再發生當下現場工作人員立即詢問遊客狀況，遊客表示無礙不需要送醫，摔落的樹獺「葉紫」經保育員檢查也幸未受傷，已正常活動進食，也已經對事發環境進行檢視，將討論是否需要加強相關防範措施。在Threads留言區中，當事男遊客的太太在留言區回覆「當下只知道頭超級痛，幸好沒傷到小朋友，後續沒有什麼大問題，今早起床還是一尾活龍，只能說真的太幸運了。」