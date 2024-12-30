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▲台灣國際造船公司董事長黃正弘(左)將雄棧2號及艾莉絲號2艘電力驅動渡輪船模，交給高雄市輪船公司代理董事長張淑娟(右)。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府提供)

台灣國際造船公司承造高雄市輪船公司雄棧2號及艾莉絲號2艘電力驅動渡輪，於今（30）日，在高雄港棧貳庫海側廣場，舉行交船啟用儀式，高雄市長陳其邁說，新渡輪加入旗津鼓山往返航線，不僅預估減少23%碳排、降低30%的能源成本，對推動節能減碳有相當大的助益，同時也能減少震動及噪音問題，提升乘客乘坐體驗、改善輪船公司服務品質，並展現高雄推動綠能交通的決心。台灣國際造船公司承造高雄市輪船公司雄棧2號及艾莉絲號2艘電力驅動渡輪交船啟用儀式，是由台灣國際造船公司董事長黃正弘與高雄市輪船公司代理董事長張淑娟共同主持，高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成等人與會，台灣國際造船公司董事長黃正弘並將雄棧2號及艾莉絲號2艘電力驅動渡輪船模，交給高雄市輪船公司代理董事長張淑娟，以資紀念。台灣國際造船公司董事長黃正弘表示，台灣國際造船公司承造高雄市輪船公司3艘電力驅動渡輪，是高雄市政府與環境部於111年至113年間共同建造，其中包括2艘49噸級的雄棧1號與艾莉絲，以及1艘99噸級的雄棧2號，而首艘雄棧1號電力驅動渡輪已於今(113)年1月24日投入營運。黃正弘說，此次交船的雄棧2號與艾莉絲號，將服務旗津-鼓山及棧貳庫-旗津航線，預計能顯著提升旗津居民及遊客的交通體驗，提供更加優質且環保的交通選擇。高雄市長陳其邁感謝中央大力補助，促成今年初的雄棧1號，以及今天交船的雄棧2號與艾莉絲號等共3艘新渡輪加入旗津鼓山往返航線，不僅預估減少23%碳排、降低30%的能源成本，對推動節能減碳有相當大的助益，同時也能減少震動及噪音問題，提升乘客乘坐體驗、改善輪船公司服務品質，未來新渡輪將配合整體港灣舊港區的觀光，提供民眾最豐富且舒適的輪船觀光體驗。陳其邁指出，3艘電力驅動渡輪的投入，將大幅提升高雄港區的交通疏運能力，市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型，為市民提供更加友善便捷、綠能的港區交通服務，進一步活化高雄港區，結合市政活動，促進觀光發展，提升高雄的國際形象。高雄市長陳其邁並搶先搭乘雄棧2號電力驅動渡輪，在《快樂的出帆》背景音樂中遊港，感受渡輪平穩舒適且安靜航行，他更邀請民眾一同來享受高雄的冬日暖陽，體驗100分的旅程。高雄市政府交通局長兼高雄市輪船公司代理董事長張淑娟說，高雄市大力推動減碳公共交通服務，高雄市輪船公司雄棧2號及艾莉絲號2艘電力驅動渡輪交船啟用，雄棧2號可載乘客149人及機車50輛，將營運旗津-鼓山航線，而艾莉絲號載客量50人，則將服務棧貳庫-旗津航線。張淑娟並說，新船投入不僅促進高雄港區交通發展，更呼應高雄市政府推動淨零排放與永續政策，隨著新電力驅動渡輪投入，輪船公司將成為高雄港區的現代化及城市發展貢獻力量，並為提升旗津當地經濟與觀光吸引力提供新動力。