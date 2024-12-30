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▲趙娟週喊話要粉絲一起為韓國祈福。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

濟州航空昨（29）日發生意外，一架從泰國曼谷飛往韓國的客機在務安國際機場墜毀爆炸，機上181人中僅有2人生還，震驚全球，而人氣啦啦隊女神趙娟週的親姊姊正是濟州航空的空服員，對此她也回報家人狀況，表示姊姊目前沒事，另外也針對這次的空難表達慰問：「非常悲痛。」根據《東森新聞》報導，趙娟週透過經紀人回應報平安：「因為我的姊姊在濟州航空擔任空服員，所以收到很多朋友的聯繫，謝謝大家的關心，。」對於各界好友的關心非常感激，遺憾發生也讓她感到無比痛心。不只如此，趙娟週也同時呼籲大家為韓國祈福，為罹難者及家屬送上祝福：「現在全韓國陷入政治不安與空難的悲痛中，希望大家可以跟我一起為韓國祈福！」而同為啦啦隊女神的安芝儇也發聲：「發生這種事情感到非常的心痛！」也透露自己看見新聞難過到掉眼淚：「願逝者安息！也希望這種遺憾不要再發生了。」這次重大空難，南韓境內全數進入7天哀悼期，維持到1月4日，韓國3大電視台KBS、MBC、SBS的所有年末直播更是全部取消，KBS演技大賞則改為「預錄」方式進行，許多藝人的公開行程也受到影響，像是宋仲基、玄彬的電影、節目宣傳活動，也緊急取消。