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▲江啟臣今天上午出席東區的蜜糖公園完工祈福典禮，與盧秀燕同框。（圖／江啟臣服務處提供，2024.12.30）

▲立委何欣純在臉書慶祝大里區益民國小活動中心落成啟用。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.12.30）

有意參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣，今天下午與立委黃健豪、市議員陳政顯成立聯合服務處。江啟臣第二度跨出豐原山城立委選區，就在市長盧秀燕的本命區插旗，加上江啟臣近來大小場合積極與盧秀燕合體，為2026選舉佈布局的態勢甚明。主要假想敵民進黨立委何欣純也沒閒著，沒得參加選區熱鬧的落成典禮，就自己發臉書細說從頭。江啟臣與立委黃健豪、市議員陳政顯今（30）日在北區大德街舉辦聯合服務處揭牌典禮，組成「台中正（政）好（豪）、幸福啟程（啟程）」連線。這是選區在舊縣區的江啟臣，繼與藍委羅廷瑋在南區設立聯合服務處以來，第二個在舊市區設立的聯合服務處。特別的是，北區也是市長盧秀燕的本命區，她的戶籍在北區、20幾年立委時期的選區則是北區、北屯區。江啟臣表示，北區有14.3萬人，在台中市29個行政區當中，是人口第7大區。他身為立法院副院長，選民服務不分選區，希望地方服務照顧到每一個角落，透過中央、地方民代的連線，對地方建設發展能起到正面助益。江啟臣提到，北區在台中市29個行政區當中，是人口第7大區，有14.3萬人，人口密度相當高，透過聯合服務處的設立，可以更貼近地方民眾需求。除了插旗盧秀燕本命區，江啟臣上午還出席東區的蜜糖公園完工祈福典禮、大里區益民國小活動中心落成啟用典禮，是唯一與盧秀燕二度同框的立委，接著奔赴大肚區的彰化和美跨河橋樑新建工程。其中益民國小是民進黨立委何欣純的選區，上午她提前到場祝賀，在趕往台北立法院審查預算的路上，於臉書細說從頭，強調早在2018年前市長林佳龍時代就爭取前瞻預算支持，由交通部、教育部聯手補助8540萬元，是給學校、社區最棒的新年禮物。