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▲高醫榮獲衛生福利部國民健康署績優職場健康管理獎。由高醫職業安全衛生室主任林瑜茵(右)代表領取。（圖／高醫提供）

▲高醫以多元、平等、共融理念推展各種活動，包括補助員工旅遊、舉辦員工家庭日活動，促進親子互動，營造幸福職場氛圍。（圖／高醫提供）

當前醫療環境日益嚴峻，高醫不僅持續提升醫療服務品質，在員工關懷上也投注大量心力，成果廣受各界肯定。高醫在全國251家參選企業中脫穎而出，勇奪勞動部2024年「工作生活平衡獎」的「友善家庭獎」及「員工關懷獎」雙項殊榮，成為全台醫界唯一。高醫並榮獲衛生福利部國民健康署績優職場健康管理獎，展現幸福職場的卓越成果。高醫院長王照元表示，高醫身為大學附設醫院與醫學中心，除了提供病患最高品質的照顧外，亦深知員工是高醫最重要的資產，不僅注重員工的專業發展，更將關懷延伸至同仁的家庭，致力構建一個全面照顧員工與眷屬的友善職場。尤其是全國之冠的就醫優待，每年投入約2.68億元照顧員工及眷屬的健康，不僅給予醫療上的最佳協助，在病房費與醫藥費更有領先全國各醫學中心的就醫優待福利，甚至可以申請分期付款，實質減輕同仁龐大的經濟壓力。高醫在董事會的支持下加碼推出「0-6歲國家•高醫一起養」安心育兒留才計畫，加碼補助包含生產獎勵金從每胎2千元提高到第一胎2千元、第二胎３千元、第三胎以上４千元；學齡前子女教育補助加碼延長一年；0-6歲育兒津貼在政府補助外再增加1千元補助；另外新增每年至多7日的有薪人工生殖假。高醫在「友善家庭」部分，除了設置幼兒園、課後照顧中心與提供母性關懷包之外，每年也投入超過4億元於各項福利，包括員工旅遊、子女教育補助、忘年會及多元康樂活動。高醫設有「員工健康促進小組」，透過跨部門協作專責推動職場健康，以及建構友善工作環境，不僅提供優質員工就醫福利，設置手術室自動販賣機，推動智能化作業減輕負擔，滿足基本需求。更以多元、平等、共融理念推展各種活動，包括補助員工旅遊、舉辦家庭日與電影日活動，促進親子互動，營造幸福職場氛圍。高醫也著重員工的健康檢查與預防保健，為感染或其他高風險作業員工增設專項健康檢查，並建立員工健康分級管理機制，百分百完成異常追蹤，員工複檢費更用全額醫院支付。另外也與癌症中心、健康管理中心合作積極推動五癌篩檢，提供民眾及員工服務，並納入B、C型肝炎篩檢並確保異常追蹤。以預防勝於治療的概念，提供員工免費抗體檢測與疫苗接種，針對特殊疫情加強篩檢與防護。結合智慧穿戴裝置與減碳理念致力於改善員工代謝症候群。專責人員也積極落實職業安全計畫如母性保護、人因性危害預防、管理員工異常工作負荷與不法侵害風險，以期提升工作安全。