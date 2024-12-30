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▲「2025台南好young」跨年晚會，明（31）晚6點才開唱，下午3點未到，舞台前帳篷林立，近三百名粉絲齊聚甚至有遠從韓國首爾專門來台南! （圖／南市府提供）

▲新日式個性女子團體「@onefive」彩排。（圖／南市府提供）

「2025台南好young」跨年晚會，明（31）晚6點才開唱，下午3點未到，嘻哈天團玖壹壹及新日式個性女子團體「@onefive」彩排時， 舞台前帳篷林立，近三百名粉絲齊聚欣賞!大多數則為看韓國影帝李俊昊，排休請假，甚至有遠從韓國首爾專門來台南踩點，簡直可以當場辦起一場台南李太太粉絲會。李俊昊預定今晚飛抵台灣南部，據傳有熱情粉絲也從韓國搭同班機來台；來自台東的黃太太說，為了近距離目睹李俊昊，暫時向家人告假、結伴閨密來台南跨年，同時喊話市長黃偉哲：明年繼續邀請韓星來台南!前玖壹壹曾預告要將台南跨年變成夜店模式，邀請各界民眾一起跟著音樂健康搖起來，下午彩排，除了春風、健志、洋蔥，搭配舞群，進行彩排預演，新竹來的許小姐，一面手機錄攝，一面跟著吟唱歌曲，展現玖壹壹死忠粉絲行為，提前享受玖壹壹粉絲專屬排演。台南今年跨年晚會卡司，就如同黃偉哲所言，沒有最好，只有更好。市府運用有限資源，盡力打造豐富的視覺饗宴，締造偶像經濟，這項造夢，台南真的做出品牌，且有口皆碑。大批粉絲卡位，大小帳篷各式地墊盡出。儘管今晚稍晚會進行清場作業，粉絲們仍堅持守在原位，有的說是為了日團@onefive；從高雄來的林姓大學生，說他們有一群粉絲從上周一就天天輪流來排隊，只為近距離見到婁峻碩，甚至因為黃市長連續5年都邀請五堅情，而直接告白「黃偉哲市長，我愛你」。絕大多數卡位的粉絲，都是為了韓流巨星男神李俊昊，台東來的王小姐與閨蜜三人，昨晚就在舞台前搭帳篷夜宿台南，不約而同感謝黃偉哲，邀請她們的偶像來台灣跨年，王小姐當場許願，希望明年能再見車銀優，希望明年這個許願單，黃偉哲能幫她實現。韓語甚是流利的王小姐，當場與另一角落兩位來自韓國首爾的李小姐、朴小姐，聯誼起李太太粉絲見面會。「昨半夜2點飛機，韓國飛台灣，今早10點來到台南，就是希望能陪李俊昊一起在台南跨年」韓國李小姐當場拿出李俊昊企鵝小物，讓我們拍攝，可見多麼支持李俊昊!新聞及國際關係處指出，近日陸續接到李太太們電話，62歲的莊女士，她表示她不跨年的，但為了一睹本部長魅力，要從台北搭高鐵來台南參加跨年晚會，甚至有死忠粉絲，在南紡周邊、府前及中華西路口等市區街道自發準備廣告應援，刊登李俊昊大型看板影片；足見「台南好young」耶誕跨年系列活動，打出自己的品牌，成為全國注目的焦點。新聞處提醒，2025台南耶誕跨年演唱會，31號晚間在永華市政中心西側廣場隆重上演，屆時，將迎來台南跨年史上最隆重、最華麗的演出陣容，包括韓流巨星李俊昊，臺灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、臺北電影節）女配角獎的第一人林美秀，康康、蔡黃汝（豆花妹）、等18組高知名度藝人、團體，輪番上陣，接力展開長達約7小時馬拉松式的演出，精彩絕對，請各界拭目以待。新聞及國際關係處表示，倘若12/31當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看：TVBS歡樂台(第42頻道)、民視第一台（第151頻道）、民視無線台（第6頻道，22:00-00:30）、中華電信MOD跨年專區、臺南市第3公用頻道等電視頻道播出，網路則有TVBS NEWS等官方YouTube頻道，此外OTT平台還有中華電信Hami video以及「臺南Today」臉書官方專頁。