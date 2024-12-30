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韓國濟州航空一架波音737-800型客機29日上午降落在全羅南道務安機場時失事，造成179人罹難，這場韓國近代最大空難事故，讓韓國舉國悲痛，電視台年末演藝大典和許多跨年活動紛紛取消表示哀悼，然而，在昨日飛機失事當晚，漢江水域卻突如其來出現煙火施放，引發全韓國輿論撻伐，施放煙火的業者今(30日)也被首爾市政府勒令停止營運六個月。根據韓聯社報導，在濟州航空飛機失事當天晚上6點30分左右，「現代海洋休閒公司」經營的「漢江韓流煙火遊輪」在汝矣島附近的漢江水域施放煙火，相關畫面被放在社群平台，掀起罵聲。韓媒中央日報則指出，這場煙火表演是現代海洋休閒公司與首爾市政府共同舉辦的「2024漢江冬季慶典」活動，公司向每名乘客收取約4萬韓元（約1000新台幣）費用，當晚在漢江上空施放約50發煙火。首爾市政府則宣稱，他們曾要求主辦單位取消活動，但被拒絕，主辦單位則解釋稱，因外國團體在內有200多名遊客預訂行程，臨時取消有困難。但主辦單位也坦承在舉國哀悼的日子舉辦相關活動確實不妥，向罹難者家屬致歉。相關懲處今日出爐，首爾市政府今日勒令現代海洋休閒公司到明年6月為止都不能在漢江的京仁運河、元曉大橋營運遊輪，且與該公司終止合作，現代海洋休閒公司主要經營京仁運河上的遊輪，每年班次約在400上下。