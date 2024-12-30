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民眾黨主席柯文哲涉貪污、圖利罪遭起訴，今（30）日提高至7千萬元交保，民眾黨中央傳出有多名地方議員申請入黨，包括彰化縣議員吳錦潭，他受訪表示這時受推薦入黨是為了「溫暖柯文哲」，要給民眾黨打氣。吳錦潭是彰化縣埤頭鄉資深民代，長期守望相助，昨日他在活動現場受訪表示係透過議長謝典林推薦加入民眾黨，而這時入黨是為了「溫暖柯文哲」，要給民眾黨加油打氣。彰化縣議會於2023年10月底成立民眾黨團，成員包括彰化縣議員和民眾黨部主委張雪如，及無黨籍縣議員陳銌銌、陳重嘉等，但黨團卻在今年總統大選時團滅。張雪如對新加入的議員表達感激，且希望並肩作戰，不要再團滅。張雪如更表示，服務處接到不少小草們的電話表明要一起幫忙柯文哲籌交保金，但她全部婉拒推辭，因為捐款並不能做交保金之用。