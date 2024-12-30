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台股今年表現亮眼，儘管面臨187.3億美元的淨流出，但在內資與ETF支撐下，加權指數全年漲幅仍約高達近30%，穩居全球第二。觀察近期資金流向，專家表示，資金回流訊號顯現，台股吸金力道強勁。今年台股表現在全球主要市場中脫穎而出，全年漲幅僅次於美國那斯達克指數，穩居全球第二。中國信託投信表示，儘管今年面臨外資調節賣壓，台股仍憑藉強勁的基本面與企業獲利能力，繳出亮眼成績單。展望2025年，在資金回流、企業獲利持續成長、以及新興科技發展等利多因素加持下，台股可望延續漲勢，持續站穩國際舞台。中信投信表示，觀察近期資金流向，台灣市場展現強勁吸金力道，上週台灣吸引21.7億美元的資金淨流入，位居新興亞洲市場之冠，顯示國際資金開始回流。反觀其他亞股，印度上週出現3.8億美元的資金淨流出，表現相對疲弱；南韓在12月份也遭遇16.9億美元的資金淨流出，泰國和印尼則分別流出3億美元和3.5億美元。累計12月以來，台灣已吸引15.2億美元的資金淨流入，僅次於印度的20.9億美元，顯示出資金對這兩個市場的青睞。中信投信指出，過去台股容易受到外資動向影響，然而，今年情況出現轉變，儘管全年新興亞洲市場整體面臨234.5億美元的資金淨流出，其中台灣更面臨187.3億美元的淨流出，但台股加權指數全年漲幅仍約達30%，表現亮眼。顯示台股並非單靠外資撐盤，而是擁有多元的資金動能。今年內資與ETF扮演了重要的支撐角色，在一定程度上彌補了外資流出的缺口，成為推升台股的重要力量。除了台灣市場，越南股市今年表現同樣亮眼，全年漲幅達12.85%，表現次佳。中國信託投信越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南政府積極推動經濟改革，加上外資投資限制逐步鬆綁，吸引國際資金湧入。此外，越南經濟基本面穩健，多項經濟指標表現強勁，預期未來企業獲利將持續成長，這些因素都將持續吸引國際資金目光，推動越南股市持續走高。