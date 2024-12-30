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▲張庭瑚騎進迷迷村，為四周充滿藝術感的建築著迷。(圖／高市府提供)

▲歌神站長林忠明加入尋找高雄熊行列。(圖／高市府提供)

▲雄警韓韓在跨年短片中驚喜登場。(圖／高市府提供)

▲跨年夜這天，高雄熊不見了!全員出動尋找熊的蹤跡。(圖／高市府提供)

跨年倒數2天！高雄市政府今（30）日提前釋出跨年晚會串場短片的照片，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊人氣成員一粒（趙宜莉）攜手隊友螢螢及演員張庭瑚拍攝《尋找高雄熊》短片，帶領觀眾上山下海、探索城市魅力，完整作品將於高雄跨年晚會正式公開。短片《尋找高雄熊》以「這一天，高雄熊竟然不見了！」揭開序幕，三人展開尋熊之旅，尋熊足跡遍及捷運美麗島站、內惟藝術中心、駁二、美濃水圳、多納高吊橋、蚵仔寮漁港等地，歌神站長林忠明、帥警韓韓也在片中驚喜現身。三人最終是否找到高雄熊，答案將在晚會現場揭曉。出身高雄鳳山的一粒表示，儘管拍攝時太陽很大，也相當享受高雄暖冬的陽光，在駁二搭輕軌、逍遙園吃冰淇淋都是很棒的體驗，對於初次登上跨年舞臺，雖然緊張，但她與隊員們會「全力以赴」，用滿滿元氣為高雄應援。片中全程騎單車的張庭瑚，今年獲得金鐘主持人獎肯定，跨年晚會將攜手神秘嘉賓帶來「炸裂全場」的演出，敬請期待。距離跨年夜僅剩不到48小時，高雄跨年舞臺及周邊硬體已接近完工，夜間燈光測試的場景曝光，讓路過民眾驚呼「好魔幻！」今年的舞臺設計呼應主題「亞灣星海奇航」，以多層次LED及燈光效果呈現「大船出港、航向星際」的華麗視覺盛宴，加上「六金級」卡司及豐富節目內容，勢必讓粉絲難忘。交通局提醒，跨年當天周邊道路將實施3階段交通管制，範圍包括復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西及成功二路（含）以東之道路。12月31日15時起擴大管制至元旦凌晨2時，期間禁止車輛通行及停放。為方便粉絲前來跨年，市府已協調台鐵、捷運等公共運輸，並建議不開車，搭捷運紅線至凱旋站（R6）3號出口，依指標步行即可抵達會場。需要注意的是，輕軌凱旋中華站（C4）及夢時代站（C5）自31號17時起將進行人流管制，不開放上下客，建議改至前鎮之星站（C3）或經貿園區站（C6）上下車。高雄跨年晚會今年以超狂「六金級」卡司著稱，由大勢樂團麋先生、告五人、滅火器接力開場，金曲歌后徐佳瑩壓軸，倒數後音樂鬼才盧廣仲嗨唱到凌晨1點，更邀請K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park獻出台灣跨年首秀。市府指出，除演出團體外，跨年晚會還有邀請Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等卡司，相約粉絲12月31日晚間6點55分到夢時代欣賞250秒亞灣跨年花火，狂嗨一整夜。另外，針對往年跨年晚會開演前數天都會出現卡位的情形，今年也不例外，高市府表示，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，另外高雄晝夜溫差大，夢時代靠近港邊，體感溫度更低，呼籲粉絲注意保暖，才能平安度過溫馨的跨年。