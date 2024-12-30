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▲年終獎金代表著員工過去一年以來的各種辛勞，轉化成最實際的新台幣入袋，歷經的種種辛酸苦澀都化為甘美的果實。（示意圖／ NOWnews資料照）

▲其實我國現行的勞基法條文中，針對年終獎金是否發放並無強制性，沒有任何法規有明文規定雇主要給年終獎金。（圖/記者張嘉哲攝）

2024年將在明（31）日進入最終倒數，人們將迎接嶄新的2025年，嶄新的一年到來，也代表等對上班族最重要的幾件大事也將接連報到，對此，《NOWnews》也將整理出年終獎金最快開始發放的時間點，軍公教年終獎金入帳詳細時間也公布了，除此之外，領到手的年終獎金，若超過了特定金額，也將被課5%所得稅哦！年終獎金代表著員工過去一年以來的各種辛勞，轉化成最實際的新台幣入袋，歷經的種種辛酸苦澀都化為甘美的果實，一般來說台灣企業的年終獎金，多半都會在農曆春節到來當月的發薪日伴隨發放，但也有部分企業、軍公教等有不同的規定。按照慣例，年終獎金通常都會在農曆過年前發放，讓員工好過年，而2025年的農曆春節假期從1月25日（週六）開始放假，除夕夜則是在1月28日，大年初一則是1月29日，假期將一路放到2月2日，一共長達9天。因此，2024年1月初就會有許多公司開始舉辦尾牙，而主流的年終獎金也有幾種發放時間點：1.2.年終獎金發放時間為一次發給。（春節假期前10天，基本1.5 個月薪俸，公務人員個人考績獎金 0.5 至 1 個月不等）4.（極少數！）據《所得稅法》第 14 條之規定，年終獎金同樣屬於員工在職務與工作所獲得之薪資，而從113年度（2024年）開始，非固定薪資金額若超過88,501元，公司就必須預先扣除全額金額扣繳5%，作為所得稅稅金。舉例來說，小明1月份吃完尾牙之後，看到年終獎金即時入帳的消息，卻發現說好的年終獎金2個月與自己薪水4.5萬元對不上，只拿到了8萬5500元，這其實是公司已經將5500元的所得稅款預先扣除囉！事實上，在我國現行的勞基法條文中，針對，沒有任何法規有明文規定雇主要給年終獎金，因此，公司沒給年終不涉違法。但也有著例外，若是，則可以依照這個約定要求雇主給予年終獎金，若雇主依舊不願發放，勞方可向地方勞工局申請協調。