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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案與政治獻金案，北院昨日裁定7000萬元交保並需配戴電子腳鐐，對此名嘴謝寒冰質疑，為何北檢與北院似乎逼著柯文哲辭去黨主席，照邏輯來說應該是有黨主席身分才不會逃跑，他認為背後有民進黨的陰謀，認就是要民眾黨內風風雨雨爭奪黨魁，另提及民進黨在民眾黨內安插暗樁要來爭取黨魁，屆時就被民進黨操控為時代力量，就算暗樁爭取不到也無所謂，因為民眾黨山頭將四分五裂、互相猜忌，逐漸趨向瓦解。謝寒冰質疑，為何北檢、北院好像逼柯文哲辭去黨主席，按邏輯來說有黨主席身分才不好意思逃跑，去除黨主席身分反倒沒有牽掛，他認為背後一定有陰謀。謝寒冰說，過去柯文哲寄出辭職信之際，就有人要爭取中央委員、爭代理黨主席，這次柯文哲證實要辭去黨主席，風波勢必將至、風雨欲來，更認為民進黨在民眾黨內有暗樁，直接要來爭取黨主席 。謝寒冰說，一旦民進黨爭取到黨主席，民眾黨走向就被民進黨操控，變成時代力量，就算暗樁爭取不到黨魁，黨內依舊波濤洶湧，山頭四分五裂 、互相猜忌，亂一亂之後就逐漸趨向瓦解，如此一來對民進黨2026、 2028都有好處，示警民眾黨要小心，背後並不單純。