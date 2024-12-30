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▲務安機場周遭設置了簡易靈堂，提供家屬和親友慰問。（圖／達志影像／美聯社）

濟州航空昨（29）日發生意外，一架從泰國曼谷飛往韓國的客機在務安國際機場墜毀爆炸，機上181人中僅有2人生還，震驚全球，據悉罹難的179名的死者當中，有從泰國返韓的一家三口，其中一名16歲少女生前還曾傳訊詢問同學要不要紀念品，如今傳出死訊，讓同學們在靈堂前痛哭失聲。根據《紐西斯通訊社》報導，光州東區518民主廣場的簡易靈堂，今（30）日有4名女同學到場哀悼，送別罹難的16歲少女，該名少女趁著聖誕節和父母出遊，豈料回程時卻搭上死亡航班，一家三口葬送機場，讓同學們備感意外，同時也難過不捨。4名女學生還曝光少女生前最後訊息，竟是傳訊詢問同學：「有人想要什麼東西嗎？」開放好友許願，沒想到人和禮物卻再也回不來，而學生們談起對少女的印象，紛紛坦言她生前相當開朗，對讀書也很擅長：「很會讀書，也很開朗的朋友」，「直到事發當天我們還在傳訊息聊天，她卻突然之間就走了。」韓國這次爆出重大空難，罹難者179人，除了機組人員6人外，另外乘客175人中有173名韓國人、2名泰國人，機上有5名10歲以下兒童，最小為一名3歲男孩，死者年紀最大者78歲。目前已經識別的罹難者中包括84名女性、82名男性，以及因燒損過重，無法辨識性別的11人，所有遺體均已尋獲。