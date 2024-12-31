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▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的《人生目標表》又有一項達成了，他於台灣時間12月29日在社群媒體上宣布即將迎來新家庭成員的喜訊。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平近期宣布自己即將成為父親，在年底又從社群網站上爆出震撼彈，這已經成為他固定宣布個人大事的方式，透過自己的社群網站，而非藉由媒體之口。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平近期宣布自己即將成為父親，在年底又從社群網站上爆出震撼彈，這已經成為他固定宣布個人大事的方式，透過自己的社群網站，而非藉由媒體之口。這種「大谷Bomb」 也常常炸得媒體人仰馬翻、無法預料到何時會有大事件爆出。曾經報導過大谷婚訊的ANN洛杉磯分社記者力石大輔回憶年初大谷翔平宣布結婚一事時，坦言真的是措手不及，大家都完全不知情。力石大輔說，當下媒體也是透過大谷的社群媒體才得知的消息。這場突如其來的結婚宣佈，讓當地記者的採訪現場陷入一片混亂。他說：「完全沒有任何結婚的徵兆。之前的採訪中，還是像往常一樣，了解大谷的春訓情況、他如何準備正式比賽以及復健進度等等。然而，2月29日深夜，突然出現了一個讓所有人都不敢相信的消息——大谷選手在社交媒體上宣布了結婚的消息。當時我剛完成採訪，花了大約7小時回到住處，結果深夜接到編輯部的電話，對方說：『雖然很難相信，但他真的宣布了結婚』。」力石大輔接著表示，「第二天一早，我馬上折返回亞利桑納。其他記者也都面臨相同的狀況。美國的媒體和攝影師本以為當天終於可以休息了，但這樣的消息出來後，大家都無法不報導這件事。雖然超級頭疼，但還是只能等待，看看應該如何處理。」結果媒體們到了現場，才發現連道奇隊的公關部門都不知道大谷翔平要發布結婚消息一事。「我們第一時間向道奇的公關部門詢問：『接下來採訪應該怎麼安排』結果對方回答：『我們也是早上看到翔平的社交媒體才知道的。稍後會進行調整，請稍等』。」隨後，大谷翔平現身，接受了一場輕鬆愉快的採訪，親自向媒體分享了結婚的消息。力石大輔補充說：「當時的情況真的是，現場所有記者都完全不知情。」